16 Feuerwehren bei Brand auf Bauernhof im Einsatz

Einer mächtigen Flammenwand standen Einsatzkräfte in der Nacht zum Freitag auf einem Bauernhof in der oberösterreichischen Ortschaft Illingbuch (Gemeinde Aurach am Hongar) gegenüber. Eine Halle stand in Vollbrand. Insgesamt 16 Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern.
Kurz vor Mitternacht war in der Nacht zum Freitag in einer Halle auf einem Bauernhof in Aurach am Hongar ein Feuer entdeckt worden. Bei der Anfahrt der ersten Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Alarmstufe 2 wurde ausgegeben.
Landwirt half bei Löschwasserversorgung
Die Löschwasserversorgung stellte eine große Herausforderung dar, weshalb im Laufe des Einsatzes immer noch weitere Einheiten nachalarmiert werden mussten. Insgesamt 16 Feuerwehren wurden zum Brandort gerufen. Ein Landwirt unterstützte den Wassernachschub außerdem mit einem Traktor samt Güllefass.
Dank stundenlanger, intensiver Löscharbeiten gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf Wohn- und Stallgebäude zu verhindern. Schließlich konnte sogar noch ein Teil der Halle gerettet werden. Verletzte gab es glücklicherweise auch keine.
