Hiobsbotschaft

Knie kaputt! ÖFB-Team monatelang ohne Zadrazil

Frauenfußball
24.09.2025 18:13
Sarah Zadrazil
Sarah Zadrazil(Bild: GEPA)

Bittere Nachricht für das ÖFB-Team: Sarah Zadrazil fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus.

0 Kommentare

Eine schwere Verletzung hatte sich schon am Dienstag angedeutet, am Mittwoch gab es Klarheit: Zadrazil hat in der Anfangsphase des Schlagers in der deutschen Bundesliga zwischen ihrem FC Bayern und dem SC Freiburg einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

(Bild: GEPA)

Die 32-Jährige wird dem FC Bayern und auch dem österreichischen Nationalteam damit monatelang nicht zur Verfügung stehen.

(Bild: GEPA pictures)

Während die Münchnerinnen mit einem großen Kader für eine intensive Saison halbwegs vorgesorgt haben, schaut es für die ÖFB-Auswahl deutlich schlechter aus. Erst Anfang Juli hatte sich mit Essens Lilli Purtscheller eine weitere Teamstütze das Kreuzband, in ihrem Fall schon zum zweiten Mal, gerissen. Neo-Bayern-Akteurin Barbara Dunst befindet sich nach der gleichen Verletzung aktuell am Ende ihrer Reha, sie wird aber in den Nations-League-Play-off-Duellen mit Tschechien Ende Oktober auch noch keine Rolle spielen.

„Zadi ist mit ihrem Spielverständnis und ihrer Spielintelligenz eine Spielerin, die man nicht eins zu eins ersetzen kann.“

ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl

„Zadi nicht eins zu eins zu ersetzen“
Das trifft auch auf Abwehrspielerin Marina Georgieva zu, die nach einer Schulter-Operation im Sommer aktuell vereinslos ist. „Es ist in erster Linie für sie, aber auch für uns ein ganz bitterer Ausfall. Zadi ist mit ihrem Spielverständnis und ihrer Spielintelligenz eine Spielerin, die man nicht eins zu eins ersetzen kann“, sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl in einer ersten Reaktion. Dass die Verletzungsserie nicht abreiße, sei „sehr bitter“.

Zadrazil prallte beim 4:0-Heimsieg am Dienstag in der 10. Minute mit Freiburgs Maj Schneider zusammen und blieb am Boden liegen. Mit bandagiertem Knie wurde sie in der Folge gestützt, um humpelnd den Platz verlassen zu können. Bayerns Frauenfußball-Chefin Bianca Rech hatte noch am Dienstag von einer „sehr wahrscheinlich schwereren“ Verletzung gesprochen. Einen Tag später bewahrheitete sich das. „Das ist für uns ein herber Verlust.“ Zadrazil ist seit Jahren eine fixe Größe im zentralen Mittelfeld der Bayern.

