Knie kaputt! ÖFB-Team monatelang ohne Zadrazil

Während die Münchnerinnen mit einem großen Kader für eine intensive Saison halbwegs vorgesorgt haben, schaut es für die ÖFB-Auswahl deutlich schlechter aus. Erst Anfang Juli hatte sich mit Essens Lilli Purtscheller eine weitere Teamstütze das Kreuzband, in ihrem Fall schon zum zweiten Mal, gerissen. Neo-Bayern-Akteurin Barbara Dunst befindet sich nach der gleichen Verletzung aktuell am Ende ihrer Reha, sie wird aber in den Nations-League-Play-off-Duellen mit Tschechien Ende Oktober auch noch keine Rolle spielen.