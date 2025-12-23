Sensationsteam Gloggnitz greift im Frühjahr an

31 Punkte nach der Hinrunde in der 3. Liga – für den letztjährigen Fastabsteiger Gloggnitz ist die Herbstmeisterschaft wie am Schnürchen gelaufen. Im Frühjahr soll dieses Erfolgsmärchen weitergehen – Trainer Edi Stössl war bei uns im Studio zu Gast und gab uns natürlich auch einen Ausblick auf die Rückrunde.