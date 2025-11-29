NEOS-Chefin: „Beste Antwort auf FPÖ heißt Bildung“

„Beste Antwort auf die FPÖ heißt Bildung“

„Wir können das gemeinsam schaffen und dann in der Landesregierung für mehr Bildung sorgen und für Mut, von verfahrenen Wegen abzukehren“, sagte die 59-Jährige in ihrer Rede nach erfolgter Wahl, deren Ergebnis sie ihn dieser Höhe so nicht erwartet habe. Man werde „gemeinsam eine Aufholjagd starten“: „Es wird nicht einfach, aber es wird gelingen.“ Die NEOS hätten auch „keine Angst vor der FPÖ“: „Die beste Antwort auf die FPÖ heißt Bildung.“