Beute lag im Keller

Überfall: Burschenschafter Kappe und Handy geraubt

Steiermark
29.11.2025 19:30
(Bild: sos)

Überfall in Leoben: Ein 29-jähriger Wiener wurde von Unbekannten attackiert und verletzt. Die Täter raubten das Handy und die Studentenkappe des Burschenschafters. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht.

Kurz nach zwei Uhr früh wurde in der Nacht auf Samstag eine Polizeistreife wegen eines Raubüberfalls nach Judendorf, einem Ortsteil von Leoben gerufen. Vor Ort trafen Polizisten auf einen 29-Jährigen aus Wien. Er stand am Straßenrand.

Gegenüber den Polizisten gab der Mann an, kurz zuvor überfallen worden sei. Er sei im Rahmen der Vereinsfeier einer Burschenschaft von einem Unbekannten auf ein Bier in ein nahegelegenes Vereinslokal eingeladen worden. Als der 29-Jährige dort ankam und an die Tür klopfte, hätten ihn ein Unbekannter plötzlich vor dem Haus attackiert. Dabei wurde ihm völlig unerwartet ein Schlag ins Gesicht versetzt.

Als der 29-Jährige zu Boden ging, sei auf ihn eingetreten worden. Dann wurden ihm das Mobiltelefon geraubt und die Studentenmütze entrissen. Der 29-Jährige erlitt eine blutende Lippe sowie Hämatome im Gesicht.

Beute im Keller gefunden
Polizisten nahmen daraufhin die Ermittlungen auf und hielten Nachschau in dem besagten Vereinslokal, in dem sich zu diesem Zeitpunkt rund 20 Personen aufhielten. Ein Tatverdächtiger hinsichtlich des Überfalls konnte keiner ausgeforscht werden, hieß es seitens der Polizei.

Bei einer Hausdurchsuchung fanden Polizisten im Keller des Hauses aber die entrissene Studentenmütze des 29-Jährigen auf einem Regal. Das geraubte Mobiltelefon konnte bislang nicht aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen laufen.

