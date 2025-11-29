Überfall: Burschenschafter Kappe und Handy geraubt

Gegenüber den Polizisten gab der Mann an, kurz zuvor überfallen worden sei. Er sei im Rahmen der Vereinsfeier einer Burschenschaft von einem Unbekannten auf ein Bier in ein nahegelegenes Vereinslokal eingeladen worden. Als der 29-Jährige dort ankam und an die Tür klopfte, hätten ihn ein Unbekannter plötzlich vor dem Haus attackiert. Dabei wurde ihm völlig unerwartet ein Schlag ins Gesicht versetzt.