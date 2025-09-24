Auch Männer sollen Weinkönigin werden können!

Vier Frauen und ein Mann im Finale

„Ich finde das absoluten Quatsch“, sagte Glööckler. „Das ist auch so typisch deutsch – nur nicht zu viel Glamour, nur nicht zu viel Glanz.“ Eine Krönung habe aus seiner Sicht deutlich mehr Strahlkraft als eine schlichte Ernennung. Der Modemacher lebte jahrelang an der Deutschen Weinstraße in der Pfalz. „Ich hatte eine großartige Zeit und pflege heute noch die ein oder andere Freundschaft“, sagte er. Unter anderem sei er mit der aus Bad Kreuznach stammenden Bundestagspräsidentin Julia Klöckner befreundet. Glööckler wurde 1965 in Maulbronn (Baden-Württemberg) geboren und lebt in Berlin.