Das Voting-Finale der Rot-Goldenen Traube startet

Die Spannung steigt. Schon die erste Vorrunde auf krone.at hatte den neuen Rekord von fast 25.000 Votings gebracht. Drei Spitzenlocations lieferten sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende setzten sich das Robitza in Eisenstadt und Schandl’s Weinlounge in Pöttelsdorf durch. Die darauffolgende Vorrunde entschieden die Genussquelle Rosalia und das Restaurant Ruckendorfer in Eisenstadt für sich.