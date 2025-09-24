„Einfach überwältigend“: Nockisfest der Rekorde!

„Ich hatte ehrlich gesagt großen Respekt vor dem Auftritt. Aber es hat mir wieder richtig Spaß gemacht“, so die Mölltaler-Legende Huby Mayer nach neunjähriger Bühnenabstinenz. „Die Stoinis san do“ – ganze 14 Jahre nach ihrem letzten Auftritt bewiesen auch die Stoakogler, dass sie nichts verlernt haben. Und die ehemalige Seer-Stimme und nunmehrige Solokünstlerin Sassy war richtiggehend gerührt: „Die Stimmung war überwältigend, hat mir viel Kraft für die Zukunft gegeben. Vorallem für mein Konzert am 7. Dezember in Klagenfurt“.