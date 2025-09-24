Vorteilswelt
Partystimmung pur

„Einfach überwältigend“: Nockisfest der Rekorde!

Kärnten
24.09.2025 14:00
Die Nockis zogen wieder Zigtausende Fans zu ihrem Fest nach Millstatt an.
Die Nockis zogen wieder Zigtausende Fans zu ihrem Fest nach Millstatt an.(Bild: Soulspacestudios)

Das Partyzelt am Millstätter See platzte am vergangenen Wochenende aus allen Nähten, die Stimmung war grandios – und das nunmehr 35. Nockisfest nicht nur wegen des Besucherrekords legendär!

„Das war ein unfassbares Wochenende! Wir sind unglaublich dankbar – gerade in der heutigen Zeit ist es alles andere als selbstverständlich“, zeigt sich Gottfried „Friedl“ Würcher überwältigt. Tatsächlich platzte das Nockis-Zelt am vergangenen Wochenende in Millstatt an allen drei Tagen aus allen Nähten – auch beim Frühshoppen am Sonntag.

Mölltaler-Legende Huby Mayer folgte dem Ruf seiner Nockis-Freunde und kehrte für einen Abend ins ...
Mölltaler-Legende Huby Mayer folgte dem Ruf seiner Nockis-Freunde und kehrte für einen Abend ins Rampenlicht zurück.(Bild: Soulspacestudios)
Die legendären Stoakogler standen in Millstatt nach 14 Jahren erstmals wieder auf einer Bühne.
Die legendären Stoakogler standen in Millstatt nach 14 Jahren erstmals wieder auf einer Bühne.(Bild: Soulspacestudios)
Auch die ehemalige Seer-Stimme Sassy genoss die Atmosphäre.
Auch die ehemalige Seer-Stimme Sassy genoss die Atmosphäre.(Bild: Soulspacestudios)
Die „Krone“-Gewinner durften mit Friedl und Wilfried noch vor dem Legenden-Abend in See stechen.
Die „Krone“-Gewinner durften mit Friedl und Wilfried noch vor dem Legenden-Abend in See stechen.(Bild: Klaus Loibnegger)

Aus halb Europa (Schweiz, Deutschland, Belgien, Holland) waren Fans angereist. „Heuer dürfen wir sogar einen Besucherrekord feiern“, so Mitveranstalter Gustl Viertbauer stolz. Doch das war nicht der einzige Nockis-Rekord: Denn Freitag feierten gleich fünf Musiklegenden am Millstätter See ein großes Bühnencomeback.

„Ich hatte ehrlich gesagt großen Respekt vor dem Auftritt. Aber es hat mir wieder richtig Spaß gemacht“, so die Mölltaler-Legende Huby Mayer nach neunjähriger Bühnenabstinenz. „Die Stoinis san do“ – ganze 14 Jahre nach ihrem letzten Auftritt bewiesen auch die Stoakogler, dass sie nichts verlernt haben. Und die ehemalige Seer-Stimme und nunmehrige Solokünstlerin Sassy war richtiggehend gerührt: „Die Stimmung war überwältigend, hat mir viel Kraft für die Zukunft gegeben. Vorallem für mein Konzert am 7. Dezember in Klagenfurt“.

Der frühe Vogel fängt den Wurm!
Und ganz in diesem Sinne: Nach dem Fest ist vor dem Fest! Denn der Vorverkauf für das nächste Nockisfest im kommenden Jahr startet am 5. November ab 10:00 Uhr unter www.nockis.at und www.oeticket.com!

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
