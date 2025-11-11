Advent erleben rund um Kärntens schönsten See

Wenn sich die Ufer des Wörthersees in funkelnde Lichtermeere verwandeln, beginnt eine der schönsten Zeiten des Jahres. Der Advent am Wörthersee zählt zu den stimmungsvollsten Adventerlebnissen im Alpen-Adria-Raum – ein Fest der Sinne zwischen glitzerndem See, duftendem Glühwein und besinnlicher Musik.