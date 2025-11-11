Advent erleben rund um Kärntens schönsten See

Wenn sich die Ufer des Wörthersees in funkelnde Lichtermeere verwandeln, beginnt eine der schönsten Zeiten des Jahres. Der Advent am Wörthersee zählt zu den stimmungsvollsten Adventerlebnissen im Alpen-Adria-Raum – ein Fest der Sinne zwischen glitzerndem See, duftendem Glühwein und besinnlicher Musik.
Vom 21. November bis 21. Dezember 2025 verwandeln sich Velden, Pörtschach, Maria Wörth, der Pyramidenkogel und das Rosental mit Ferlach in kleine Weihnachtswunder – jedes mit ganz eigenem Charakter und Charme.
Velden - Die Engelsstadt am See
Hier leuchtet der schwimmende Adventkranz auf dem Wörthersee. Zwischen Engelglanz, Musik und Kärntner Spezialitäten spürt man den Zauber von Weihnachten bei jedem Schritt. Für Kinder wartet „Fabians Engeltreff“ mit Bastel- und Schreibstube, Rätselrallye und vielen Überraschungen.
Pörtschach - Der stille Advent am See
Pörtschach zeigt die besinnliche Seite des Advents: Lichterpfade, Feuerschalen, sanfte Klänge und handgemachtes Kunsthandwerk schaffen eine Atmosphäre zum Staunen. Höhepunkte sind die romantische Sternenschifffahrt, das Christbaumtauchen und der eigens kreierte Pörtschacher Glühwein.
Pyramidenkogel - Advent über den Wolken
Auf 920 Metern Seehöhe bietet der höchste Holzaussichtsturm der Welt einen traumhaften Blick über die winterliche Seenlandschaft. Am Fuße des Turms lockt ein traditioneller Adventmarkt mit Produkten aus dem Alpen-Adria-Raum, handgemachtem Schmuck, Bio-Spezialitäten und Musik am offenen Feuer.
Maria Wörth – Romantischer Kirchenadvent
Die Halbinsel Maria Wörth – das „Herz des Wörthersees“ – ist ein Ort der Stille und Spiritualität. Unter den beiden Kirchen direkt am Seeufer entsteht ein besonders stimmungsvoller Adventmarkt mit Andachten, Musik, Alpakawanderungen und Märchenstunden.
Ferlach - Adventzauber im Rosental
Etwas abseits des Sees lädt Ferlach mit seinem familiären Adventmarkt am Hauptplatz zu Begegnungen, Musik und Genuss ein. Besonders beliebt: der traditionelle Krampuslauf mit Nikolausbesuch – ein echtes Highlight für Familien.
Mit Schiff & Shuttlebus durch den Advent
Wer den Advent am Wörthersee stressfrei erleben möchte, reist am besten mit der Wörthersee-Adventschifffahrt oder dem Advent-Shuttlebus, welche die Orte bequem miteinander verbinden. So wird der Advent am Wörthersee zu einer genussvollen Rundreise durch eine der schönsten Regionen Kärntens.
Alle Informationen und Öffnungszeiten zu den Adventmärkten sowie Infos zu den Unterkünften am und rund um den See finden Sie HIER.