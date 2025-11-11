Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Adventzauber pur

Advent erleben rund um Kärntens schönsten See

Kärnten
11.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Daniel Waschnig)

Wenn sich die Ufer des Wörthersees in funkelnde Lichtermeere verwandeln, beginnt eine der schönsten Zeiten des Jahres. Der Advent am Wörthersee zählt zu den stimmungsvollsten Adventerlebnissen im Alpen-Adria-Raum – ein Fest der Sinne zwischen glitzerndem See, duftendem Glühwein und besinnlicher Musik.

Vom 21. November bis 21. Dezember 2025 verwandeln sich Velden, Pörtschach, Maria Wörth, der Pyramidenkogel und das Rosental mit Ferlach in kleine Weihnachtswunder – jedes mit ganz eigenem Charakter und Charme.

Velden - Die Engelsstadt am See

Hier leuchtet der schwimmende Adventkranz auf dem Wörthersee. Zwischen Engelglanz, Musik und Kärntner Spezialitäten spürt man den Zauber von Weihnachten bei jedem Schritt. Für Kinder wartet „Fabians Engeltreff“ mit Bastel- und Schreibstube, Rätselrallye und vielen Überraschungen.

(Bild: Michael Stabentheiner)
(Bild: Michael Stabentheiner)
(Bild: Michael Stabentheiner)
(Bild: Mag. Gert Steinthaler)

Pörtschach - Der stille Advent am See

Pörtschach zeigt die besinnliche Seite des Advents: Lichterpfade, Feuerschalen, sanfte Klänge und handgemachtes Kunsthandwerk schaffen eine Atmosphäre zum Staunen. Höhepunkte sind die romantische Sternenschifffahrt, das Christbaumtauchen und der eigens kreierte Pörtschacher Glühwein.

(Bild: Daniel Waschnig)
(Bild: ©assam)
(Bild: footprints_FOTOGRAFIE)

Pyramidenkogel - Advent über den Wolken

Auf 920 Metern Seehöhe bietet der höchste Holzaussichtsturm der Welt einen traumhaften Blick über die winterliche Seenlandschaft. Am Fuße des Turms lockt ein traditioneller Adventmarkt mit Produkten aus dem Alpen-Adria-Raum, handgemachtem Schmuck, Bio-Spezialitäten und Musik am offenen Feuer.

(Bild: Mag. Gert Steinthaler)
(Bild: FOOTPRINTS FOTOGRAFIE)
(Bild: FOOTPRINTS FOTOGRAFIE)

Maria Wörth – Romantischer Kirchenadvent

Die Halbinsel Maria Wörth – das „Herz des Wörthersees“ – ist ein Ort der Stille und Spiritualität. Unter den beiden Kirchen direkt am Seeufer entsteht ein besonders stimmungsvoller Adventmarkt mit Andachten, Musik, Alpakawanderungen und Märchenstunden.

(Bild: FOOTPRINTS FOTOGRAFIE)
(Bild: FOOTPRINTS FOTOGRAFIE)
(Bild: FOOTPRINTS FOTOGRAFIE)

Ferlach - Adventzauber im Rosental

Etwas abseits des Sees lädt Ferlach mit seinem familiären Adventmarkt am Hauptplatz zu Begegnungen, Musik und Genuss ein. Besonders beliebt: der traditionelle Krampuslauf mit Nikolausbesuch – ein echtes Highlight für Familien.

(Bild: FOOTPRINTS FOTOGRAFIE)

Mit Schiff & Shuttlebus durch den Advent

Wer den Advent am Wörthersee stressfrei erleben möchte, reist am besten mit der Wörthersee-Adventschifffahrt oder dem Advent-Shuttlebus, welche die Orte bequem miteinander verbinden. So wird der Advent am Wörthersee zu einer genussvollen Rundreise durch eine der schönsten Regionen Kärntens.

Infos, Öffnungszeiten & Unterkünfte:

Alle Informationen und Öffnungszeiten zu den Adventmärkten sowie Infos zu den Unterkünften am und rund um den See finden Sie HIER.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kärnten

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
175.523 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
120.792 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
105.487 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Kärnten
Adventzauber pur
Advent erleben rund um Kärntens schönsten See
Feuerwehr griff ein
Hüttenbrand gefährdete gleich mehrere Wohnobjekte
Krone Plus Logo
Ex-GAK-„Co“ am Zettel
Paukenschlag! Kärntner-Liga-Coach tritt zurück
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 74
Weitensfeld bejubelt Herbstkrone – Divo dreht auf!
Unappetitlicher Fund
60 Müllsäcke mit Speiseresten im Wald entsorgt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf