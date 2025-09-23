Kein Vertrauen in Politik | Bürgermeister gewinnen

Bürgermeister gewinnen. Warum gewinnen die Ortschefs? Wohl vor allem wegen ihrer Nähe zu den Menschen. Zumindest jenseits der großen Städte kennt man seinen Bürgermeister oder seine Bürgermeisterin persönlich. Man trifft ihn oder sie mehr oder weniger regelmäßig, beim Dorffest, am Stammtisch, bei der Sprechstunde, in der Kirche, am Sportplatz. Man kann mit ihnen reden, sie haben ein offenes Ohr. Das müssen sie auch haben, um wiedergewählt zu werden. Und vor allem: Die Bürgermeister werden meist gar nicht als klassische Politiker wahrgenommen. Sondern vielmehr als Personen, die sich um ihre Bürger kümmern und für eine ordentliche Verwaltung ihrer Gemeinde sorgen. Doch das Vertrauen in Bürgermeister kann rasch schwinden, wenn sie aus der Gemeinde abheben und in höhere politische Sphären entschwinden. Man denke exemplarisch allein an den ehemaligen Vizebürgermeister Christian Stocker und den Ex-Bürgermeister Andreas Babler …