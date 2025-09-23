Macrons Pkw in NY blockiert – wegen Trumps Konvoi

Macron-Fan küsste Präsidenten auf Schläfe

Auf dem Weg durch New York ließ Macron sich später noch auf ein Selfie mit einem Pärchen ein. Eine übliche Geste für ihn – ungewöhnlich war allerdings, dass der Mann ihn dabei auf die Schläfe küsste. Dies beunruhigte Macrons Leibwächter, nicht aber den Präsidenten. „Alles gut, Jungs“, sagte er lapidar zu seinen Sicherheitsleuten und verabschiedete sich mit einem Schulterklopfer von dem Mann.