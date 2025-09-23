Dieser Kärntner ist Zivildiener des Jahres 2025

„Außergewöhnliches Einfühlungsvermögen“

Der Kärntner Paul Gigler aus Spittal an der Drau überzeugte mit „außergewöhnlichem Einfühlungsvermögen, Geduld und Eigeninitiative. Während seines Dienstes bei uns im Altenwohn- und Pflegeheim Haus Marienheim schenkte er Bewohnerinnen und Bewohnern unzählige wertvolle Momente“, schwärmt das Team des jungen Spittalers. „Mein Zivildienst hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, offen auf Menschen zuzugehen“, so Gigler. Besonders kleine Gesten wie Spaziergänge oder gemeinsame Spiele hätten ihm vor Augen geführt, wie viel Freude er durch seine Arbeit bereiten kann. Nach dem Zivildienst möchte er Lehramt studieren und sich weiterhin ehrenamtlich engagieren.