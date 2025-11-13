Viel zu früh verklungen: Spurensucher im Schönen

Mit der Uraufführung seiner Kirchenoper „Ich, Hiob“ sichert er dem Carinthischen Sommer 2007 nicht nur sein Alleinstellungsmerkmal mit einem anspruchsvollsten Werk, das die Situation des gerechten Mannes, dem größtes Leid widerfährt, eindringlich in neue Musik gießt. Als Intendant des Kärntner Aushängefestivals ist Thomas Daniel Schlee von 2004 bis 2015 prägend für das, was werkimmanent aus dem reichen Œuvre des Komponisten, Organisten und Musikwissenschaftlers leuchtete: „Die Suche nach den Spuren von Schönheit und Ausdruckstiefe.“