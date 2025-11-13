Vorteilswelt
Thomas Daniel Schlee

Viel zu früh verklungen: Spurensucher im Schönen

Kärnten
13.11.2025 06:00
CS-Intendanz: 2004 folgt Thomas Daniel Schlee Gerda Fröhlich – innerhalb von 3 Tagen sind beide ...
CS-Intendanz: 2004 folgt Thomas Daniel Schlee Gerda Fröhlich – innerhalb von 3 Tagen sind beide gestorben.(Bild: Gert Eggenberger)

Montag ist Thomas Daniel Schlee kurz nach seinem 68. Geburtstag unerwartet verstorben, die Kärntner Musiklandschaft hat er als Intendant des Carinthischen Sommers mitgeprägt.

Mit der Uraufführung seiner Kirchenoper „Ich, Hiob“ sichert er dem Carinthischen Sommer 2007 nicht nur sein Alleinstellungsmerkmal mit einem anspruchsvollsten Werk, das die Situation des gerechten Mannes, dem größtes Leid widerfährt, eindringlich in neue Musik gießt. Als Intendant des Kärntner Aushängefestivals ist Thomas Daniel Schlee von 2004 bis 2015 prägend für das, was werkimmanent aus dem reichen Œuvre des Komponisten, Organisten und Musikwissenschaftlers leuchtete: „Die Suche nach den Spuren von Schönheit und Ausdruckstiefe.“

Leidenschaftlicher Ermöglicher
Am 26. Oktober 1957 als ältester Sohn des Musikwissenschaftlers Alfred Schlee in Wien geboren, ist ihm die Welt der Klänge vorherbestimmt wie der „ganzheitliche“ Blick darauf, den Schlee sowohl als international tätiger Organist wie als gefragter Tonsetzer und leidenschaftlicher Ermöglicher in Schlüsselpositionen schärft – u. a. als Musikdramaturg am Salzburger Landestheater (1986), als Musikdirektor am Linzer Brucknerhaus (1990) oder als stellvertretender Intendant des Bonner Beethovenfestes (1999 – 2003).

„Ich, Hiob“: Ausnahmesänger Kurt Azesberger.  
„Ich, Hiob“: Ausnahmesänger Kurt Azesberger.  (Bild: CS/Neumüller)

2004 tritt er als Intendant in die Fußstapfen von CS-Wegbereiterin Gerda Fröhlich, um u. a. den hohen Stellenwert der CS-Kirchenoper weiter zu festigen und sich als Komponist in der Tradition seines Lehrers Olivier Messiaen „gegen eine Ästhetik der Verbote und die Wahllosigkeit der Stilmittel“ zu stellen.

Viel zu früh verklungen
Am 10. November ist Thomas Daniel Schlee viel zu früh verklungen, mitten aus dem Leben und der Arbeit an seiner 3. Symphonie gerissen. Die Musikwelt trauert um einen hoch dekorierten Spurensucher im Schönen, der Herz, Geist, Seele und Spiritualität zu unverwechselbarem Klang verschmelzen ließ.

Porträt von Irina Lino
Irina Lino
