Christkindlmärkte: Polizei startet in Adventsaison

Viele Weihnachtsmärkte in Kärnten öffnen am kommenden Wochenende bereits ihre Pforten – was auch die Exekutive verstärkt auf den Plan beziehungsweise die Straßen ruft.
Glühwein, Punsch und Co. – nicht nur in Klagenfurt und Villach fällt an diesem Wochenende bereits der offizielle Startschuss für die allseits beliebten Adventmärkte. Und erfahrungsgemäß sind vielen Fahrzeuglenkern die Auswirkungen des Alkoholkonsums oft nicht bewusst – oder es ist diesen einfach egal. Ganz nach dem Motto: „Waren ja nur drei Häferl – was soll schon sein“. Zudem starten jetzt auch schon die ersten Firmen-Weihnachtsfeiern.
Natürlich gibt es bestimmte Jahreszeiten und Feiertage, wo wir im Sinne der allgemeinen Sicherheit ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer legen
Adolf Winkler, Leiter der Verkehrsabteilung Kärnten
Alles Gründe, weshalb die Exekutive österreichweit jetzt wieder vermehrt für „Aktionen scharf“ auf die heimischen Straßen ausrückt. „Grundsätzlich führen wir ja in Kärnten das ganze Jahr über regelmäßig Alkohol- und Drogenschwerpunktkontrollen durch. Aber natürlich gibt es bestimmte Termine, bei denen wir im Sinne der allgemeinen Sicherheit ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer legen“, so Adolf Winkler, Leiter der Verkehrsabteilung Kärnten im Gespräch mit der „Krone“.
„Restalkohol wird unterschätzt“
So wird ab jetzt verstärkt mit Uniformierten und zivilen Polizeikräften auf den Straßen zu rechnen sein. Und dies nicht „nur“ an Wochenenden und in der Nacht: „Getrunken wird in der Vorweihnachtszeit oft auch unter der Woche, auch tagsüber. Zumal viele Verkehrsteilnehmer die Problematik ,Restalkohol’ unterschätzen“, erklärt Winkler.
