Christkindlmärkte: Polizei startet in Adventsaison

Glühwein, Punsch und Co. – nicht nur in Klagenfurt und Villach fällt an diesem Wochenende bereits der offizielle Startschuss für die allseits beliebten Adventmärkte. Und erfahrungsgemäß sind vielen Fahrzeuglenkern die Auswirkungen des Alkoholkonsums oft nicht bewusst – oder es ist diesen einfach egal. Ganz nach dem Motto: „Waren ja nur drei Häferl – was soll schon sein“. Zudem starten jetzt auch schon die ersten Firmen-Weihnachtsfeiern.