Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verstärkte Kontrollen

Christkindlmärkte: Polizei startet in Adventsaison

Kärnten
13.11.2025 08:00
Planquadrate rund um Adventmärkte: Gerade in der Vorweihnachtszeit wirft die Exekutive ...
Planquadrate rund um Adventmärkte: Gerade in der Vorweihnachtszeit wirft die Exekutive hinsichtlich Alkohol am Steuer ein besonderes Auge auf Verkehrsteilnehmer.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Viele Weihnachtsmärkte in Kärnten öffnen am kommenden Wochenende bereits ihre Pforten – was auch die Exekutive verstärkt auf den Plan beziehungsweise die Straßen ruft.

0 Kommentare

Glühwein, Punsch und Co. – nicht nur in Klagenfurt und Villach fällt an diesem Wochenende bereits der offizielle Startschuss für die allseits beliebten Adventmärkte. Und erfahrungsgemäß sind vielen Fahrzeuglenkern die Auswirkungen des Alkoholkonsums oft nicht bewusst – oder es ist diesen einfach egal. Ganz nach dem Motto: „Waren ja nur drei Häferl – was soll schon sein“. Zudem starten jetzt auch schon die ersten Firmen-Weihnachtsfeiern.

Zitat Icon

Natürlich gibt es bestimmte Jahreszeiten und Feiertage, wo wir im Sinne der allgemeinen Sicherheit ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer legen

Adolf Winkler, Leiter der Verkehrsabteilung Kärnten

Alles Gründe, weshalb die Exekutive österreichweit jetzt wieder vermehrt für „Aktionen scharf“ auf die heimischen Straßen ausrückt. „Grundsätzlich führen wir ja in Kärnten das ganze Jahr über regelmäßig Alkohol- und Drogenschwerpunktkontrollen durch. Aber natürlich gibt es bestimmte Termine, bei denen wir im Sinne der allgemeinen Sicherheit ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer legen“, so Adolf Winkler, Leiter der Verkehrsabteilung Kärnten im Gespräch mit der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Die Polizei kontrollierte landesweit Fahrzeuglenker
Schwerpunktaktion
20 Lenker mussten ihren Führerschein abgeben
16.08.2025

„Restalkohol wird unterschätzt“
So wird ab jetzt verstärkt mit Uniformierten und zivilen Polizeikräften auf den Straßen zu rechnen sein. Und dies nicht „nur“ an Wochenenden und in der Nacht: „Getrunken wird in der Vorweihnachtszeit oft auch unter der Woche, auch tagsüber. Zumal viele Verkehrsteilnehmer die Problematik ,Restalkohol’ unterschätzen“, erklärt Winkler.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
99.656 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
85.679 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
82.929 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
858 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Kärnten
Verstärkte Kontrollen
Christkindlmärkte: Polizei startet in Adventsaison
Krone Plus Logo
Max Franz vor Comeback
„Weiß nicht, ob ich jemals wieder schmerzfrei bin“
Thomas Daniel Schlee
Viel zu früh verklungen: Spurensucher im Schönen
Öffis in Kärnten
Mit öffentlichem Verkehr zum Skispaß aufs Goldeck
Krone Plus Logo
„Steinzeit“ ist vorbei
Pacult-Nachfolger lernte auch von Pep Guardiola
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf