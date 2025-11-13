Mit öffentlichem Verkehr zum Skispaß aufs Goldeck

Flott bei Talstation

Und im heurigen Winter könnte es mit einem spontanen Skitrip klappen. So geht es von Pörtschach nach Spittal in knapp einer Stunde und der Weg zur Talstation des Sportberg Goldeck ist ebenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut möglich. Auch von Klagenfurt geht es flott zum Pistenspaß.