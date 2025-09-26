Vorteilswelt
Teamgeist, der trägt

Gemeinsam stark bei Baumhauer Hallenbau

Niederösterreich: Wirtschaft
26.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Im Team: Geschäftsführer Thomas Baumhauer und Montagefacharbeiter Christoph Ledl.
Im Team: Geschäftsführer Thomas Baumhauer und Montagefacharbeiter Christoph Ledl.(Bild: Baumhauer Hallenbauer)

Staub wirbelt auf, Funken sprühen, das Dröhnen von schwerem Gerät liegt über dem Areal in Kirchdorf. Mitten drin: das junge Team von Baumhauer Hallenbau aus Dallein. Hier wird nicht nur Stahl verbaut, sondern auch Vertrauen, Zusammenhalt und Miteinander.

Montagefacharbeiter Christopher Ledl bringt es auf den Punkt: „Meine Arbeit wird wertgeschätzt, das Betriebsklima ist kollegial. Und gemeinsame Ausflüge und Feste stärken den Zusammenhalt – auch außerhalb der Arbeit.“

„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

Der 24-Jährige kennt die Firma schon lange. Er kommt aus der Nachbarschaft, machte hier sein Pflichtpraktikum, startete nach HTL und Grundwehrdienst 2021 fix im Betrieb. Seitdem absolvierte er Weiterbildungen wie Kran- und Lkw-Führerschein oder Schweißkurse. Sein Ziel ist klar: „Irgendwann eine eigene Montagepartie übernehmen.“

Vertrauen schafft Motivation

Geschäftsführer Thomas Baumhauer weiß, wie wichtig Teamgeist ist:

„Ein starkes Team bildet die Basis. Nur wenn Menschen gut zusammenarbeiten, entsteht Vertrauen, Motivation und eine klare Aufgabenteilung.“

Thomas Baumhauer, Geschäftsführer

Herausforderungen gebe es genug – „doch daraus entstehen oft die besten Ideen“.

Mehr als nur ein Arbeitsplatz

Neben einem sicheren Arbeitsplatz setzt der Betrieb auf eine familiäre Kultur: von gratis Erfrischungen am Sodaautomaten und fairer Entlohnung über bezahlte Weiterbildungen bis zu Teambuilding-Events und Firmenfesten mit der ganzen Familie. „Es ist nicht immer leicht, unterschiedliche Meinungen unter einen Hut zu bringen. Doch wenn wir Erfolge feiern, dann als Team – und das macht uns stark.“

Baumhauer Hallenbau

1857 als Dorfschmiede gegründet, liegt der Fokus des Familienunternehmens Baumhauer Hallenbau aus Dallein auf dem Hallenbau. Rund 100 Projekte pro Jahr – von Lager- und Maschinenhallen über Reithallen bis zu Industrie- und Gewerbebauten – werden individuell geplant und umgesetzt. Produziert wird ausschließlich im Waldviertel, mit 33 Mitarbeitern, 1.000 Tonnen verarbeitetem Stahl jährlich und 10.000m² Lager- und Werkstattfläche. Weitere Information unter www.baumhauer.at

