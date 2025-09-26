Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Team mit Humor

Kreativität trifft Code

Niederösterreich: Wirtschaft
26.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Im Zusammenspiel: Gründer Anton Mayringer und Web-Entwicklerin Lisa Zipprich
Im Zusammenspiel: Gründer Anton Mayringer und Web-Entwicklerin Lisa Zipprich(Bild: q2e)

Im St. Pöltner Webunternehmen Q2E entstehen digitale Lösungen, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch begeistern. Mittendrin: Lisa Zipprich, Frontend-Developerin, die mit Leidenschaft Websites zum Leben erweckt.

„Wenn meine Kollegen ihre Konzepte abschließen und mir das Webprojekt zur Gestaltung übergeben, fängt für mich der kreative Prozess an“, sagt Lisa Zipprich und blickt lächelnd auf die beiden Bildschirme vor sich. Links fließt der Code, auf dem rechten Screen wird, Klick für Klick, die Website erstellt.

Als Frontend-Developerin bei der Online-Agentur Q2E in St. Pölten ist die 29-Jährige nicht nur für die technische Umsetzung von Websites verantwortlich, sondern auch für Design, Content, Screendesign und Tutorials. 

Zitat Icon

„Ein gutes Webdesign erzählt eine Geschichte. Ich liebe die wechselnden Aufgaben und Herausforderungen.“

Lisa Zipprich, Frontend-Developerin

Mit dem besten Team im Rücken

Seit 2021 gehört Zipprich fix zum Team – nach einem Praktikum blieb sie aus Überzeugung. „Es wäre nur halb so toll, wenn ich nicht das absolut beste Team im Rücken hätte“, betont sie. Was ihr vor allem Freude bereitet: „Ich kann viele meiner Kompetenzen einsetzen – das macht mich stolz.“

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Q2E versteht sich als digitale Full-Service-Agentur mit Fokus auf Webentwicklung, Content-Strategie und Digital Marketing. Das Team arbeitet eng vernetzt, interdisziplinär und auf Augenhöhe. Dass kein Projekt im Alleingang gelingt, weiß auch Agenturgründer Anton Mayringer: „Kein Webprojekt wird von einer Person allein erledigt. Es braucht immer ein gut abgestimmtes Zusammenspiel – strategisch, technisch und kreativ.“ Dabei sind klare Abläufe wichtig, doch auch Raum für individuelle Ideen bleibt. „Läuft mal etwas nicht ganz optimal, suchen wir eine Lösung. Und schauen, was wir nächstes Mal anders machen können. Es geht nicht ums Recht haben, sondern ums besser werden.“, so Mayringer.

Zitat Icon

„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

Bild: Mag. Rita Newman

Familiär, humorvoll und zukunftsorientiert

Ein familiäres Miteinander, Humor und kurze Abstimmungswege prägen den Alltag in der Agentur. „Wir feiern Erfolge, lernen aus Fehlern und schaffen gemeinsam Dinge, auf die wir stolz sein können“, sagt Mayringer abschließend. So entstehen Weblösungen, die nicht nur funktionieren – sondern Freude machen.

Q2E

Seit 2007 realisiert die St. Pöltner Online-Agentur Q2E, gegründet von Anton Mayringer und Josef Hörersdorfer, maßgeschneiderte Weblösungen – von Website und Webshop mit dem eigenen CMS »EDWIN« bis hin zu Web Accessibility, Datenschutz und Digitalstrategie. Das interdisziplinäre Team überzeugt mit Erfahrung, eingespielten Abläufen und echter Begeisterung für digitale Projekte. Vertrauen und Verlässlichkeit prägen die Zusammenarbeit im Team und mit Kunden. Weitere Information unter www.q2e.at

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Niederösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 16°
Symbol Regen
Wien 11. Simmering
13° / 17°
Symbol Regen
Wien 14. Penzing
12° / 16°
Symbol starker Regen
Wien 19. Döbling
12° / 16°
Symbol Regen
Wien 21. Floridsdorf
12° / 16°
Symbol Regen

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
270.989 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.834 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.411 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1438 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1322 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Niederösterreich: Wirtschaft
Teamgeist, der trägt
Gemeinsam stark bei Baumhauer Hallenbau
Team wie Familie
Wo Kreativität auf Handwerk trifft
Team mit Humor
Kreativität trifft Code
Starkes Miteinander
Raiffeisenbank Region Schwechat: Nah bei Menschen
Alles wird teurer
Wirte: „Wir sind Opfer, nicht Inflationstreiber“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf