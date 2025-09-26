Kreativität trifft Code

Im St. Pöltner Webunternehmen Q2E entstehen digitale Lösungen, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch begeistern. Mittendrin: Lisa Zipprich, Frontend-Developerin, die mit Leidenschaft Websites zum Leben erweckt.
„Wenn meine Kollegen ihre Konzepte abschließen und mir das Webprojekt zur Gestaltung übergeben, fängt für mich der kreative Prozess an“, sagt Lisa Zipprich und blickt lächelnd auf die beiden Bildschirme vor sich. Links fließt der Code, auf dem rechten Screen wird, Klick für Klick, die Website erstellt.
Als Frontend-Developerin bei der Online-Agentur Q2E in St. Pölten ist die 29-Jährige nicht nur für die technische Umsetzung von Websites verantwortlich, sondern auch für Design, Content, Screendesign und Tutorials.
„Ein gutes Webdesign erzählt eine Geschichte. Ich liebe die wechselnden Aufgaben und Herausforderungen.“
Lisa Zipprich, Frontend-Developerin
Mit dem besten Team im Rücken
Seit 2021 gehört Zipprich fix zum Team – nach einem Praktikum blieb sie aus Überzeugung. „Es wäre nur halb so toll, wenn ich nicht das absolut beste Team im Rücken hätte“, betont sie. Was ihr vor allem Freude bereitet: „Ich kann viele meiner Kompetenzen einsetzen – das macht mich stolz.“
Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Q2E versteht sich als digitale Full-Service-Agentur mit Fokus auf Webentwicklung, Content-Strategie und Digital Marketing. Das Team arbeitet eng vernetzt, interdisziplinär und auf Augenhöhe. Dass kein Projekt im Alleingang gelingt, weiß auch Agenturgründer Anton Mayringer: „Kein Webprojekt wird von einer Person allein erledigt. Es braucht immer ein gut abgestimmtes Zusammenspiel – strategisch, technisch und kreativ.“ Dabei sind klare Abläufe wichtig, doch auch Raum für individuelle Ideen bleibt. „Läuft mal etwas nicht ganz optimal, suchen wir eine Lösung. Und schauen, was wir nächstes Mal anders machen können. Es geht nicht ums Recht haben, sondern ums besser werden.“, so Mayringer.
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Familiär, humorvoll und zukunftsorientiert
Ein familiäres Miteinander, Humor und kurze Abstimmungswege prägen den Alltag in der Agentur. „Wir feiern Erfolge, lernen aus Fehlern und schaffen gemeinsam Dinge, auf die wir stolz sein können“, sagt Mayringer abschließend. So entstehen Weblösungen, die nicht nur funktionieren – sondern Freude machen.
Seit 2007 realisiert die St. Pöltner Online-Agentur Q2E, gegründet von Anton Mayringer und Josef Hörersdorfer, maßgeschneiderte Weblösungen – von Website und Webshop mit dem eigenen CMS »EDWIN« bis hin zu Web Accessibility, Datenschutz und Digitalstrategie. Das interdisziplinäre Team überzeugt mit Erfahrung, eingespielten Abläufen und echter Begeisterung für digitale Projekte. Vertrauen und Verlässlichkeit prägen die Zusammenarbeit im Team und mit Kunden. Weitere Information unter www.q2e.at