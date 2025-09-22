Gericht verbietet weitere Rodungen bei Ohlsdorf

Kiesabbau bei Ehrenfeld II verabsäumt

Die Asamer Kieswerke verwiesen in ihrer Beschwerde gegen den negativen UVP-Bescheid unter anderem auch auf den erhöhten Kiesbedarf in der Region. Laut Bundesverwaltungsgericht sei die Versorgung aber nicht wesentlich in Gefahr und könne durch andere Abbaugebiete und mögliche neue Projekte gedeckt werden. Bereits das Land hatte argumentiert, dass bei Ehrenfeld II 4,5 Millionen Tonnen Kies nach der Rodung abgebaut hätten werden können. Das wurde verabsäumt. Dass jetzt direkt daneben ein Schotterabbau durch dasselbe Kieswerk beantragt werde, sei nicht nachvollziehbar.