Negative UVP für weitere geplante Asamer-Rodung

Ab 20 Hektar vorgeschrieben

Für Großprojekte über einer Fläche von 20 Hektar sind in Österreich Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgeschrieben. Im Fall der jetzt beantragten Rodung von 7,4 Hektar sei eine UVP nötig gewesen, weil es sich um eine Vergrößerung des bestehenden Kieswerks in Desselbrunn handle und der Schotterabbau dort dann insgesamt eine Rodungsfläche von 20 Hektar überschritten hätte, so der ORF-Bericht. Für Ehrenfeld II hatte Hans Asamer als Projektwerber damals knapp unter dieser Flächengrenze abholzen lassen und sich die UVP so erspart.