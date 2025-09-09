Metaller-Industrie will Abschluss unter Inflation

Die durchschnittliche und den Metaller-KV-Verhandlungen zugrundeliegende Inflation dürfte 2,8 Prozent betragen, Knill will beim Abschluss darunter bleiben. Der Grund: „In Österreich stiegen die Tariflöhne seit 2020 um 28,1 Prozent und damit um 12,4 Prozent stärker als in Deutschland und sogar um 18 Prozent stärker als in Italien.“ Auch durch die Personalkosten seien heimische Betriebe immer weniger wettbewerbsfähig. Knill: „Wir haben viele Unternehmen mit Mitbewerbern in Italien, zum Beispiel im Werkzeugbau und auch im Maschinenbau allgemein.“