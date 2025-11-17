Zu wenig Gehalt: Nagelstylistin zog vor Gericht

Jenny Schuller (Name geändert) ist Nageldesignerin. Knapp vier Monate lang arbeitete die Burgenländerin in einem Kosmetikstudio. Doch schon zu Beginn des Arbeitsverhältnisses gab es Probleme. Eigentlich war eine Arbeitszeit von 20 Wochenstunden vereinbart, bei der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK wurde die Arbeitnehmerin jedoch mit weniger Stunden angemeldet – und das auch noch zehn Tage nach dem tatsächlichen Arbeitsbeginn. Für diese Zeit bekam sie auch keinen Lohn. Und danach zahlte der Arbeitgeber auch nur die gemeldeten Stunden, obwohl die Designerin regelmäßig 20 oder mehr Wochenstunden im Einsatz war.