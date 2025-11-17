Vorwurf aus Bosnien: Warum der ÖFB nicht „springt“

Dennoch könnte die FIFA heute auch ohne ÖFB-Zustimmung Karic die Freigabe erteilen. Einmal in Fahrt, kündigte Barbarez auch an, dass im Prater „das halbe Stadion unsere Fans sein werden“. Das ist nicht zu befürchten: Mit bis zu 15.000 Bosniern ist zu rechnen, aber der ÖFB hat mit 30.000 verkauften Abos und Vorkaufsrecht alles getan, um ein Heimspiel zu garantieren. Hitzig wird es dennoch. Die Giftpfeile fliegen bereits ...