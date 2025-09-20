Austria Salzburg verspielt Dreier gegen St. Pölten

Nein, in Festzeltstimmung war am späten Samstagnachmittag niemand mehr im Lager der Austria. Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Liefering in der vergangenen Woche brauchte der Aufsteiger gegen den haushohen Favoriten St. Pölten einige Zeit, um in die Partie zu finden. In der ersten halben Stunde glich das Spiel Einbahnstraßenfußball, die Violetten setzten höchstens Nadelstiche. In der Schlussphase der ersten Hälfte hatten Gebauer und Lipczinski Topchancen. Die Führung der Violetten blieb aber aus. Dennoch konnten die Klub-Verantwortlichen mit der ersten Halbzeit zufrieden sein, denn der Aufsteiger nahm den Kampf gegen das erfahrene Wolfsrudel aus Niederösterreich an.