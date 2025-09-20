Vorteilswelt
Strittiges Gelb-Rot

Austria Salzburg verspielt Dreier gegen St. Pölten

Salzburg
20.09.2025 16:28
Bruchlandung in der Schlussphase! Austria Salzburg unterlag Leader St. Pölten.
Bruchlandung in der Schlussphase! Austria Salzburg unterlag Leader St. Pölten.(Bild: GEPA)

Wie bitter für Austria Salzburg: Die Violetten verloren am Samstag das Heimspiel gegen Tabellenführer St. Pölten und verspielten dabei sogar eine Führung. Ein Platzverweis sorgte für die große Wende. 

Nein, in Festzeltstimmung war am späten Samstagnachmittag niemand mehr im Lager der Austria. Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Liefering in der vergangenen Woche brauchte der Aufsteiger gegen den haushohen Favoriten St. Pölten einige Zeit, um in die Partie zu finden. In der ersten halben Stunde glich das Spiel Einbahnstraßenfußball, die Violetten setzten höchstens Nadelstiche. In der Schlussphase der ersten Hälfte hatten Gebauer und Lipczinski Topchancen. Die Führung der Violetten blieb aber aus. Dennoch konnten die Klub-Verantwortlichen mit der ersten Halbzeit zufrieden sein, denn der Aufsteiger nahm den Kampf gegen das erfahrene Wolfsrudel aus Niederösterreich an.

Nach der Pause schlugen die Gastgeber dann aber eiskalt zu. Erst vergaben die Wölfe eine Topchance, dann vollstreckte Christian Gebauer nach Zuckerpass von Denizcan Cosgun zum 1:0. Nach seinem Treffer in der Vorwoche unterstrich der 31-Jährige seine Abgebrühtheit vor dem Tor erneut.

Austria verspielt Führung
An Nachlegen konnte bei der Austria aber nicht gedacht werden. Weil Denis Kahrimanovic nach 75 Minuten wegen wiederholtem Foulspiels frühzeitig unter die Dusche musste, mussten zehn Mann gegen den Tabellenführer ausreichen. Taten sie aber nicht, weil die Gäste in der Schlussphase den Turbo zündeten. Erst sorgte Marco Hausjell (88.) für den 1:1-Ausgleich, eliminierte Reinhold Young in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Viola komplett und schrieb zum 1:2-Endstand an. „Der Schiedsrichter hat in die Partie eingegriffen“, ärgerte sich der ausgeschlossene Kahrimanovic nach der Partie. Besonders bitter: Dario Bijelic vergab kurz vor Spielende den zweiten Austria-Treffer. 

Mathias Funk
