Vom Beginn des Profizäns

Dass die erste professionelle Liga der Welt 1888 im Mutterland des Fußballs ins Leben gerufen wurde, wo 1863 mit der Football Association (FA) der älteste Kickverband der Welt gegründet worden war, ist wenig überraschend. Spannender ist da schon die Entstehung auf dem Kontinent ein paar Jahrzehnte später, denn dort geschah dies nicht in Italien, nicht in Spanien und schon gar nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Und so war die Saison 1924/25 die erste, in der ein verpflichtender Professionalismus eingeführt wurde und an deren Ende sich in einem dramatischen letzten Spiel, das Friedrich Torberg in seinem Essay „Warum ich stolz darauf bin“ lesenswert beschrieben hat, der in der Wiener Krieau beheimatete und ausschließlich aus jüdischen Spielern bestehende SC Hakoah zum ersten österreichischen Profi-Meister küren konnte.