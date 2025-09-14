Alex Schlager Gärtnergott

Bei manchen Begriffen muss man nicht groß nachdenken oder gar aufwendig recherchieren, um sie zu verstehen. Beim „Sündenfall“ etwa, dieser im Buch Genesis festgehaltenen Warnung, es mit dem Verzehr von Kernobst nicht zu übertreiben. Oder auch bei „Skyfall“, der 23. Geschichte des britischen Doppelnull-Agenten, in deren Verlauf das titelgebende Herrenhaus in den schottischen Highlands, in dem 007 aufgewachsen ist, in Klump und Asche gelegt wird. Anders verhält es sich mit dem Begriff „Erdfall“, zu dessen Verständnis ein wenig geotechnisches Vorwissen nicht schadet, denn es handelt sich hierbei um „eine Senke an der Erdoberfläche, die durch das Einbrechen bzw. Nachbrechen nicht wasserlöslicher Deckschichten über einem natürlichen Hohlraum im Untergrund entsteht“. Geschieht Derartiges durch eine Schlamperei beim U-Bahn- oder Bergbau, spricht man hingegen von einer „Pinge“.