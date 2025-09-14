Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ach, übrigens...

Alex Schlager Gärtnergott

Vorarlberg
14.09.2025 12:55
Alexander Schlager war bislang in erster Linie als ausgezeichneter Torhüter in Erscheinung ...
Alexander Schlager war bislang in erster Linie als ausgezeichneter Torhüter in Erscheinung getreten.(Bild: GEPA)

Österreichs Fußballnationalteam ist nach den Siegen gegen Zypern und Bosnien auf bestem Weg zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Allerdings war für „Krone Vorarlberg“-Autor Harald Petermichl nach dem Erfolg gegen die Zyprer nicht nur das Ergebnis von Interesse.

0 Kommentare

Bei manchen Begriffen muss man nicht groß nachdenken oder gar aufwendig recherchieren, um sie zu verstehen. Beim „Sündenfall“ etwa, dieser im Buch Genesis festgehaltenen Warnung, es mit dem Verzehr von Kernobst nicht zu übertreiben. Oder auch bei „Skyfall“, der 23. Geschichte des britischen Doppelnull-Agenten, in deren Verlauf das titelgebende Herrenhaus in den schottischen Highlands, in dem 007 aufgewachsen ist, in Klump und Asche gelegt wird. Anders verhält es sich mit dem Begriff „Erdfall“, zu dessen Verständnis ein wenig geotechnisches Vorwissen nicht schadet, denn es handelt sich hierbei um „eine Senke an der Erdoberfläche, die durch das Einbrechen bzw. Nachbrechen nicht wasserlöslicher Deckschichten über einem natürlichen Hohlraum im Untergrund entsteht“. Geschieht Derartiges durch eine Schlamperei beim U-Bahn- oder Bergbau, spricht man hingegen von einer „Pinge“.

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner und Erik ten Hag (r.) kennen das schnelllebige Fußballgeschäft nur zu gut.
Ach, übrigens...
Für die Ewigkeit?
07.09.2025

Sowas kommt auch hierzulande immer wieder mal vor. So versank etwa 2009 an der Wiener Ringstraße in Höhe der Gonzagagasse ein sechs Meter hoher Baum in einem ca. fünf Meter tiefen Erdloch und in Krems bildete sich 2019 in einem Weingarten ein 13 Meter tiefer Krater über einem aufgelassenen Braunkohlebergbau. Natürlich ist vor solchen Naturphänomenen auch der Fußball nicht gefeit und so wurden am 6. Juni 2022 18.700 Menschen Zeugen davon, wie sich am Mittelkreis des Ernst Happel-Stadions ein schwarzes Loch auftat, in dem der halbe Unterschenkel des dänischen Stürmers Andreas Skov Olsen verschwand. Zum Glück erst nach dem Schlusspfiff. Vor ein paar Tagen in Linz war das beim Match gegen Zypern schon anders, denn da öffnete sich der gepflegte Hybridrasen bereits während der Begegnung.

In Linz bewies Alex Schlager nicht nur seine Qualität als Keeper, sondern auch jene als Gärtner.
In Linz bewies Alex Schlager nicht nur seine Qualität als Keeper, sondern auch jene als Gärtner.(Bild: GEPA)

Pragmatischer Landschaftsgärtner
Glück eins: Es geschah in der Raiffeisen-Arena und angesichts des Namensgebers war davon auszugehen, dass die besagte Firma in einem ihrer zahlreichen Lagerhäuser passendes Füllmaterial zur Verfügung hatte. Glück zwo: ÖFB-Goalie Alexander Schlager erwies sich als pragmatischer Landschaftsgärtner, indem er zusammen mit fleißigen Helferlein die gefährliche Doline flugs wieder in einen bespielbaren Sportplatz verwandelte und so einen Spielabbruch verhinderte, was er lakonisch mit „Ich arbeite gerne im Garten“ kommentierte. Ob ihm klar war, dass es sich hierbei quasi um eine Hommage an die beiden Engländer William Beale und James Black handelte, die als Gärtner des Baron Rothschild Ende des 19. Jahrhunderts angeblich den Fußball nach Österreich gebracht haben, ist zum einen nicht bekannt, zum anderen aber auch völlig schnurz.

Porträt von Harald Petermichl
Harald Petermichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
12° / 17°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
13° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
14° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
13° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
186.968 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
138.941 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
122.738 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3498 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2329 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1623 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Vorarlberg
Ach, übrigens...
Alex Schlager Gärtnergott
Krone Plus Logo
Christof Bitschi
FPÖ-Superstar surft auf blauer Erfolgswelle
Krone Plus Logo
Psychotherapeut warnt:
„Die Zahl der Suizidgedanken ist stark gestiegen“
Kochfreunde
Viele Köche versalzen nicht den Brei
Vorarlberger obenauf
1:0-Heimsieg! Altach kämpft den LASK nieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf