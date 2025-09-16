Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Preisanstieg bei ÖBB

So viel kosten Zug-Tickets ab Dezember mehr

Wirtschaft
16.09.2025 23:42
Mit dem neuen Fahrplan gibt es auch neue Preise ...
Mit dem neuen Fahrplan gibt es auch neue Preise ...(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Mit dem neuen Fahrplan erhöhen die ÖBB auch die Preise – und zwar saftig. Ganz so teuer, wie zunächst befürchtet, wird es aber nicht: Von den zunächst angedeuteten über vier Prozent ruderte Bahn-Chef Andreas Matthä nach viel Kritik noch zurück ...

0 Kommentare

Mit der Koralmbahn werde ab Dezember der ÖBB-Fahrplan „revolutioniert“, so Andreas Matthä am Dienstag. 26 Mal pro Tag fährt man künftig von Wien nach Kärnten, 33 Mal von Wien nach Graz. Das Fernverkehrsangebot steige insgesamt um rund 30 Prozent. All das kostet. 

Von Preissteigerungen, bei denen „jedenfalls ein Vierer davor“ stehen werde, hatte Matthä noch am Vormittag gesprochen. Unmittelbar rückte die Politik aus: In einer Aussendung kritisierte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) die Tariferhöhungen deutlich über der Inflation und bezeichnete diese als „inakzeptabel“. „Es ist das Ziel der Bundesregierung, die Inflation zu dämpfen. Dazu gehören auch Tarifanpassungen mit Augenmaß, die kolportierte Erhöhung konterkariert die Bemühungen der Bundesregierung“, so der Minister. 

Lesen Sie auch:
Die ÖBB weiten ihr Angebot im Fernverkehr gerade in Richtung Süden aus. 
Neuer Fahrplan 2026
Revolution im Fernverkehr: Was die ÖBB nun bieten
16.09.2025
Fast alles ändert sich
Zeiten, Tickets, Ziele: 10 Fakten zur Koralmbahn
16.09.2025

Nun steigen die Preise für die Tickets ab Dezember wohl „nur“ um 3,5 Prozent. Das erklärte Matthä am Abend in der ORF-„Zib2“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
131.245 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
124.690 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
112.172 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2923 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1759 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1635 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Wirtschaft
Preisanstieg bei ÖBB
So viel kosten Zug-Tickets ab Dezember mehr
Klimafitte Industrie
Finanzspritze für heimische Wasserstoff-Erzeugung
Umsatz bricht ein
Bierbrauer bleiben auf ihren Dosen sitzen
Immer mehr Konkurse
Pleitewelle reißt von Detektiv bis Wirt alle mit
E-Autos floppen
D: Ford verschärft Sparkurs und streicht 1000 Jobs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf