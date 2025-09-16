So viel kosten Zug-Tickets ab Dezember mehr

Von Preissteigerungen, bei denen „jedenfalls ein Vierer davor“ stehen werde, hatte Matthä noch am Vormittag gesprochen. Unmittelbar rückte die Politik aus: In einer Aussendung kritisierte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) die Tariferhöhungen deutlich über der Inflation und bezeichnete diese als „inakzeptabel“. „Es ist das Ziel der Bundesregierung, die Inflation zu dämpfen. Dazu gehören auch Tarifanpassungen mit Augenmaß, die kolportierte Erhöhung konterkariert die Bemühungen der Bundesregierung“, so der Minister.