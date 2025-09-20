Taxi kollidierte im Kreisverkehr mit Pkw

Weil eine Autolenkerin am Freitagabend in der Vorarlberger Gemeinde Götzis den Vorrang missachtet hat, kam es zu einer Kollision mit einem Taxi. Das Ergebnis: eine große Menge an Sachschaden und drei Verletzte.
Am späten Freitagabend war ein 49-jähriger Taxilenker mit seinem Pkw auf der Kirlastraße in Götzis unterwegs. In weiterer Folge fuhr er in einen Kreisverkehr ein. Sein Fahrgast, ein 46-jähriger Mann, fuhr im Taxi am Beifahrersitz mit.
Trotz Bremsmanöver
Aus noch ungeklärter Ursache fuhr plötzlich eine 60-jährige Frau mit ihrem Auto trotz eines Stopp-Schildes, ohne anzuhalten, einfach in den Kreisverkehr ein – trotz Bremsmanöver kam es zur Kollision mit dem Taxi, das durch die Wucht des Zusammenstoßes auf der linken Seite komplett demoliert wurde.
Lenker und Taxigast wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 60-jährige Pkw-Lenkerin wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, allerdings ist der Grad der Verletzungen nicht bekannt.
Fest steht, dass an beiden Autos erheblicher Sachschaden entstanden ist. Alle drei Beteiligten wurden in die Landeskrankenhäuser Feldkirch beziehungsweise Hohenems gebracht. Die Unfallstelle war von 22.30 bis 23.30 Uhr nur einseitig passierbar. Ein durchgeführter Alkotest mit beiden Lenkern verlief negativ.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.