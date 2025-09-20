Taxi kollidierte im Kreisverkehr mit Pkw

Trotz Bremsmanöver

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr plötzlich eine 60-jährige Frau mit ihrem Auto trotz eines Stopp-Schildes, ohne anzuhalten, einfach in den Kreisverkehr ein – trotz Bremsmanöver kam es zur Kollision mit dem Taxi, das durch die Wucht des Zusammenstoßes auf der linken Seite komplett demoliert wurde.