Drei Verletzte

Taxi kollidierte im Kreisverkehr mit Pkw

Vorarlberg
20.09.2025 14:42
Die Feuerwehr musste nach dem Unfall anrücken.
Die Feuerwehr musste nach dem Unfall anrücken.(Bild: Mathis Fotografie)

Weil eine Autolenkerin am Freitagabend in der Vorarlberger Gemeinde Götzis den Vorrang missachtet hat, kam es zu einer Kollision mit einem Taxi. Das Ergebnis: eine große Menge an Sachschaden und drei Verletzte. 

Am späten Freitagabend war ein 49-jähriger Taxilenker mit seinem Pkw auf der Kirlastraße in Götzis unterwegs. In weiterer Folge fuhr er in einen Kreisverkehr ein. Sein Fahrgast, ein 46-jähriger Mann, fuhr im Taxi am Beifahrersitz mit.

Trotz Bremsmanöver
Aus noch ungeklärter Ursache fuhr plötzlich eine 60-jährige Frau mit ihrem Auto trotz eines Stopp-Schildes, ohne anzuhalten, einfach in den Kreisverkehr ein – trotz Bremsmanöver kam es zur Kollision mit dem Taxi, das durch die Wucht des Zusammenstoßes auf der linken Seite komplett demoliert wurde.

Lenker und Taxigast wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 60-jährige Pkw-Lenkerin wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, allerdings ist der Grad der Verletzungen nicht bekannt.

Fest steht, dass an beiden Autos erheblicher Sachschaden entstanden ist. Alle drei Beteiligten wurden in die Landeskrankenhäuser Feldkirch beziehungsweise Hohenems gebracht. Die Unfallstelle war von 22.30 bis 23.30 Uhr nur einseitig passierbar. Ein durchgeführter Alkotest mit beiden Lenkern verlief negativ.

Vorarlberg
