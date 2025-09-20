Team Europa führt gegen Team Welt mit 3:1!

Für den Sieg braucht es mehr als zwölf Punkte

Im abschließenden Doppel siegten Alcaraz/Mensik gegen das US-Duo Taylor Fritz/Michelsen mit 7:6 (7),6:4. Am ersten Turniertag gab es pro gewonnenem Match einen Zähler. Am zweiten Tag sind es zwei pro Partie, am dritten Tag drei. Es werden gesamt zwölf Matches ausgetragen. Für den Sieg braucht es mehr als zwölf Punkte. Team Europa hat fünf der bisherigen sieben Duelle gewonnen, im vergangenen Jahr in Berlin mit 13:11.