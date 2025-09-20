Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schauspielhaus Graz

Epischer Tanz am Kipppunkt des Kolonialismus

Steiermark
20.09.2025 12:41
Das Ensemble von „Les Blancs“ im Grazer Schauspielhaus
Das Ensemble von „Les Blancs“ im Grazer Schauspielhaus(Bild: Lex Karelly)

Das Schauspielhaus Graz startet mit der deutschsprachigen Erstaufführung von Lorraine Hansberrys „Les Blancs“ in die neue Saison. Intendantin Andrea Vilter folgt mit diesem epischen Stück über die Auswirkungen des Kolonialismus ihrem Ziel der Kanonerweiterung. Ein zeitgemäßer Zugriff auf den Stoff gelingt nur bedingt.

0 Kommentare

Eigentlich hat Tshembe Matoseh in Europa ein neues Leben begonnen – Frau, Kind, Shakespeare-Bücher. Doch als er für das Begräbnis seines Vaters in das afrikanische Land seiner Kindheit zurückkehrt, ist dort alles in Aufruhr. Nach 300 Jahren, in denen die weißen Kolonialherren den Ton angegeben haben, wollen schwarze Freiheitskämpfer an die Macht – und sind dafür auch bereit zu töten. Dadurch ist auch die Mission bedroht, die der norwegische Pfarrer Torwald Neilsen mit seiner Frau aufgebaut hat. Das wiederum lockt den Reporter Charlie Morris an.

Einen Kipppunkt des Kolonialismus beschreibt Lorraine Hansberry in „Les Blancs“ – und sie tut es mit viel Gespür für die Grautöne in diesem Kampf zwischen Schwarz und Weiß. Denn auf beiden Seiten kreiert sie Figuren, die für mehr stehen als ihre Rasse und ihre Ideologie, sondern die auch individuelle Kämpfe auszufechten haben.

Figurenzeichnung mit Grautönen
Tshembes Bruder Eric (großartig: Otiti Engelhardt) etwa flüchtet sich vor einer traumatischen Lebensgeschichte (sein Vater war ein Weißer, seine Mutter starb bei seiner Geburt) in den Alkohol. Madame Neilsen (berührend kämpferisch: Olivia Grigoli) ist verantwortlich, dass Eric überhaupt leben durfte und hat dafür einen Riss in ihrer Ehe in Kauf genommen. Tshembes zweiter Bruder Abioseh (Leonard Burkhardt) will der erste schwarze Kardinal seines Landes werden – und muss sich dafür den Vorwurf gefallen lassen, sich der weißen Kirche anzubiedern. Die Missionsärzte Marta Gotterling (Marielle Layher) und Willy DeKoven (Zeljko Marovic) kämpfen nicht nur ums Überleben ihrer Patienten, sondern auch mit ihren eigenen Vorurteilen und Schwächen.

Otiti Engelhardt, Bless Amada und Lulu Mlangeni
Otiti Engelhardt, Bless Amada und Lulu Mlangeni(Bild: Lex Karelly)

Sie alle geraten zwischen die Fronten, die Major Rice (Tim Breyvogel) und der unscheinbare Diener Peter (Jean-Philippe Adabra) verkörpern. Im Zentrum stehen mit dem Heimkehrer Tshembe und dem Journalisten Charlie zwei Figuren, die immer wieder um einen Brückenschlag ringen – doch letztlich feststellen, dass die historische Kluft zu groß ist. Bless Amada glänzt als Tshembe mit großer emotionaler und körperlicher Intensität, Dominik Puhl spielt den Charlie mit intellektueller Alertheit.

Vieles ist ein bisschen Retro
Die Aufgabe von Regisseurin MoMo Matsunyane und Dramaturgin Andrea Vilter bei dieser deutschsprachigen Erstaufführung ist nicht leicht. Sie wollen ein Stück, das deutlich aus der US-Theatertradition der 1960er kommt (es ist episch, ausufernd und bedeutungsschwanger) aus dem Dunkel der Theatergeschichte ans Licht holen und zeigen, dass Hansberry mit vielgespielten Zeitgenossen wie Wilder und O’Neill mithalten kann. Dafür freilich können sie nicht zu weit vom Text abweichen. Zugleich hat sich der Diskurs über Rassismus und Kolonialismus seitdem verändert und auch dem soll der Abend gerecht werden. Kein leichter Spagat.

Lesen Sie auch:
Mit dem Stück „A Raisin in the Sun“ wurde Lorraine Hansberry (1930-1966) schlagartig berühmt. 
Lorraine Hansberry
Schauspielhaus Graz holt Pionierin vor den Vorhang
16.09.2025

Und so mäandert alles ein wenig zwischen den Zeiten: Kostüm und Bühne (Mirjam Pleines) leben vom Retro-Charme der 1960er. Die Idee zur Aufstellung der Figuren auf einem schrägen Halbkreis könnte aus den 1990ern stammen. Das Ensemble wiederum spielt die Figuren mit einem zeitgenössischen Zugriff. Ein echter Gewinn für die Produktion ist Tänzerin Lulu Mlangeni, die traditionellen afrikanischen Tanz und zeitgenössische Performancekunst vermischt und dadurch auf herrliche Weise die Produktion aufwirbelt.

Letztlich erreicht der Abend aber sein Ziel – wenn auch ein bisschen vorhersehbar: Vor allem nach der Pause gelingt es bei immer dichter werdender Handlung, Spannung und große Emotionen zu erzeugen und damit einen Text zum Glänzen zu bringen, der zu lange im Dunklen lag.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
168.117 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
131.758 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
102.788 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1738 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
1038 mal kommentiert
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
959 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf