Epischer Tanz am Kipppunkt des Kolonialismus

Vieles ist ein bisschen Retro

Die Aufgabe von Regisseurin MoMo Matsunyane und Dramaturgin Andrea Vilter bei dieser deutschsprachigen Erstaufführung ist nicht leicht. Sie wollen ein Stück, das deutlich aus der US-Theatertradition der 1960er kommt (es ist episch, ausufernd und bedeutungsschwanger) aus dem Dunkel der Theatergeschichte ans Licht holen und zeigen, dass Hansberry mit vielgespielten Zeitgenossen wie Wilder und O’Neill mithalten kann. Dafür freilich können sie nicht zu weit vom Text abweichen. Zugleich hat sich der Diskurs über Rassismus und Kolonialismus seitdem verändert und auch dem soll der Abend gerecht werden. Kein leichter Spagat.