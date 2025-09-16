Schauspielhaus Graz holt Pionierin vor den Vorhang

Stück über Auswirkungen des Kolonialismus

Plötzlich stehen Hansberry alle Türen offen. Doch sie bleibt ihrem Ziel – der Vermählung von Kunst und Aktivismus – treu, schreibt kämpferische Essays, nimmt an Protesten teil und beginnt die Arbeit an jenem Stück, das sie selbst als ihr wichtigstes bezeichnen sollte: In „Les Blancs“ blickt Hansberry nach Afrika und arbeitet sich an den Auswirkungen des Kolonialismus ab. Doch die Uraufführung sollte die Autorin nicht mehr erleben. 1964 erkrankt sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs und stirbt wenig später mit nur 34 Jahren. Posthum feiert „Les Blancs“ mit einem jungen James Earl Jones in einer der Hauptrollen seine gefeierte Uraufführung am Broadway.