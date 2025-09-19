Titelverteidiger Italien steht erneut im Finale!

Zweites Halbfinale findet am Samstag statt

Im Finale trifft Italien entweder auf den 18-fachen Bewerbsieger USA oder Großbritannien. Das zweite Halbfinale findet am Samstag statt. Italien hatte den Cup 2024 gewonnen und stand auch 2023 in der Titelentscheidung. Damals unterlagen die Südeuropäerinnen Kanada.