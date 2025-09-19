Titelverteidiger Italien steht erneut im Finale!

JETZT LIVE: VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli!
Bundesliga im Ticker
Titelverteidiger Italien steht beim Billie Jean King Cup erneut im Endspiel!
Die Italienerinnen bezwangen die Ukraine im chinesischen Shenzhen am Freitag im Halbfinale 2:1. Jasmine Paolini schlug Elina Switolina mit 3:6, 6:4, 6:4 zum 1:1-Ausgleich und holte an der Seite von Sara Errani danach den entscheidenden Punkt im Doppel (6:2, 6:3). Marta Kostjuk hatte sich zum Auftakt gegen Elisabetta Cocciaretto 6:2, 6:3 durchgesetzt.
Zweites Halbfinale findet am Samstag statt
Im Finale trifft Italien entweder auf den 18-fachen Bewerbsieger USA oder Großbritannien. Das zweite Halbfinale findet am Samstag statt. Italien hatte den Cup 2024 gewonnen und stand auch 2023 in der Titelentscheidung. Damals unterlagen die Südeuropäerinnen Kanada.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.