Fußgängerin von Auto erfasst: Polizei sucht Zeugen

Eine junge Frau (18) wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, vor knapp einer Woche in Innsbruck von einem Auto angefahren und verletzt. Der Lenker beging dabei Fahrerflucht, die Polizei bittet nun um Hinweise.
Am vergangenen Mittwoch gegen 19 Uhr wurde die Fußgängerin im Innsbrucker Stadtteil Wilten im Bereich der OMV-Tankstellenausfahrt von einem Auto angefahren. „Die 18-Jährige wurde beim Ausparken mit dem linken Heck erfasst und verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Der Lenker des Pkw fuhr anschließend weiter, ohne anzuhalten. Die Verletzte begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.
Mann mit schwarzem Kombi gesucht
Bei der Person hinter dem Steuer handelte es sich nach Angaben der jungen Frau um einen Mann zwischen 40 und 60 Jahren mit weißgrauen kurzen Haaren und einem Vollbart. Er soll mit einem schwarzen Kombi unterwegs gewesen sein.
Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls bzw. dem Fahrzeuglenker und bitten um Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133-7591.
