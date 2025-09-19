Fußgängerin von Auto erfasst: Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Mittwoch gegen 19 Uhr wurde die Fußgängerin im Innsbrucker Stadtteil Wilten im Bereich der OMV-Tankstellenausfahrt von einem Auto angefahren. „Die 18-Jährige wurde beim Ausparken mit dem linken Heck erfasst und verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Der Lenker des Pkw fuhr anschließend weiter, ohne anzuhalten. Die Verletzte begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.