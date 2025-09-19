Netzentgelte: Wer am Ende wirklich zahlt

Den Berechnungen zufolge könnten die Gesamtkosten für die Einspeisung um das Siebenfache von derzeit 4,00 Euro je Megawattstunde auf bis zu 27,90 Euro je Megawattstunde explodieren. Dieses Szenario tritt bei einer Gleichverteilung der Kosten auf Verbrauch und Erzeugung ein.

Wie hoch die Belastung für die Produzenten tatsächlich ausfällt, hängt vom Grad der Entlastung für die Verbraucher ab, der im Gesetzesentwurf jedoch nicht definiert ist. Bei einer Reduzierung bei den Konsumenten um 25 Prozent läge der Wert für Einspeiser bei 14,60 Euro. „Diese Unsicherheit führt schon jetzt zu Unruhe im Markt“, so Barbara Schmidt.