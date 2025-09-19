Mann hortete 18 Schusswaffen und NS-Devotionalien

Polizeieinsatz, während Mann mit Hund Gassi war

Während der Mann mit einem seiner drei Hunde außer Haus war, begann die Exekutive mit dem Einsatz. Als der 54-Jährige zurückkam, bemerkte er die Polizei – und floh in ein angrenzendes Waldstück, wo er sich versteckte. Sofort wurde nach ihm gefahndet, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz – jedoch erfolglos.