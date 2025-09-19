Mann hortete 18 Schusswaffen und NS-Devotionalien

Die steirische Polizei hat in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) bei einer Hausdurchsuchung unzählige Waffen und NS-Devotionalien gefunden. Der Besitzer, ein 54-Jähriger, flüchtete, wurde aber festgenommen.
Großeinsatz für die Polizei in Hitzendorf nahe Graz: Das Landesamt für Verfassungsschutz und Extremismusbekämpfung hat gegen einen 54-Jährigen ermittelt, der in den sozialen Medien Postings mit nationalsozialistischem Gedankengut veröffentlicht hatte. Am Mittwochmorgen erfolgte eine Hausdurchsuchung.
Polizeieinsatz, während Mann mit Hund Gassi war
Während der Mann mit einem seiner drei Hunde außer Haus war, begann die Exekutive mit dem Einsatz. Als der 54-Jährige zurückkam, bemerkte er die Polizei – und floh in ein angrenzendes Waldstück, wo er sich versteckte. Sofort wurde nach ihm gefahndet, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz – jedoch erfolglos.
18 Schusswaffen und Berge von Munition entdeckt
Die Beamten stellten im Haus des Mannes Unfassbares sicher: „Datenträger, 18 Schusswaffen, eine verbotene Waffe, unzählige Hieb- und Stichwaffen, Schalldämpfer, mehr als 30.000 Stück Munition, Suchtmittel sowie NS-Devotionalien“, heißt es.
Gegen 17.30 Uhr stellte sich der Verdächtige selbst bei der Polizei. Er wurde festgenommen, dann jedoch auf freiem Fuß angezeigt.
