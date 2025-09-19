Nina Dobrev zeigt ihrem Ex, was ihm entgeht

Nina Dobrev ist seit Kurzem wieder Single – und genießt diesen neuen Lebensabschnitt gerade in vollen Zügen. Nicht, ohne ihrem Ex-Verlobten Shaun White zu zeigen, was ihm entgeht ...
Erst im letzten Oktober machte die „Vampire Diaries“-Schönheit ihre Verlobung mit dem Snowboard-Olympiasieger Shaun White öffentlich. Doch bis vor den Altar sollte es das Paar nicht schaffen: Wie letzte Woche bekannt wurde, ist die Verlobung des Promi-Paares geplatzt.
Dobrev genießt Single-Urlaub
Doch wer jetzt glaubt, dass Dobrev nach dem Liebes-Aus daheim sitzt und Trübsal bläst, der irrt. Die Schauspielerin packte viel lieber ihre Sachen, um auf einer Jacht vor der italienischen Küste ihr Single-Leben zu genießen – in sexy Bademode, versteht sich!
Mit dabei waren unter anderem auch Chace Crawford und Miles Teller, dessen Ehefrau Keleigh munter sexy Schnappschüsse von Dobrev auf Instagram veröffentlichte. Ganz so, als wollten sich die beiden Beautys ein wenig an dem Ex-Verlobten der Serien-Schönheit rächen wollen.
„Rache-Romanze“ mit Efron?
Und nicht nur in Sachen heißer Bikini-Posen scheint Dobrev ihrem Ex eins auszuwischen wollen. Denn wie die „Daily Mail“ berichtete, genieße die 36-Jährige an Bord der Promi-Jacht auch eine kleine „Rache-Romanze“ mit Ex-„High School Musical“-Darsteller Zac Efron.
Bilder, die die Zeitung veröffentlichte, zeigen die beiden Schauspieler beim Sonnenbaden und Planschen im Meer jedenfalls sehr vertraut und gut gelaunt. Ob aus diesem Flirt womöglich mehr werden kann?
Darum zerbrach Verlobung
Wie das „People“-Magazin berichtete, hätten Dobrev und White sich getrennt, weil sie unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft hatten. Während die Schauspielerin endlich heiraten und Kinder kriegen wollte, habe ihr Verlobter bei diesem Thema noch gezögert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.