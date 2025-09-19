Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Super hot im Urlaub

Nina Dobrev zeigt ihrem Ex, was ihm entgeht

Society International
19.09.2025 08:12
Nina Dobrev lässt es sich mit ihrer Freundin Keileigh Teller auf einer Jacht vor der ...
Nina Dobrev lässt es sich mit ihrer Freundin Keileigh Teller auf einer Jacht vor der italienischen Küste gut gehen.(Bild: instagram.com/keleighteller)

Nina Dobrev ist seit Kurzem wieder Single – und genießt diesen neuen Lebensabschnitt gerade in vollen Zügen. Nicht, ohne ihrem Ex-Verlobten Shaun White zu zeigen, was ihm entgeht ...

0 Kommentare

Erst im letzten Oktober machte die „Vampire Diaries“-Schönheit ihre Verlobung mit dem Snowboard-Olympiasieger Shaun White öffentlich. Doch bis vor den Altar sollte es das Paar nicht schaffen: Wie letzte Woche bekannt wurde, ist die Verlobung des Promi-Paares geplatzt.

Dobrev genießt Single-Urlaub
Doch wer jetzt glaubt, dass Dobrev nach dem Liebes-Aus daheim sitzt und Trübsal bläst, der irrt. Die Schauspielerin packte viel lieber ihre Sachen, um auf einer Jacht vor der italienischen Küste ihr Single-Leben zu genießen – in sexy Bademode, versteht sich!

Nina Dobrev macht im hotten Monokini eine verdammt gute Figur.
Nina Dobrev macht im hotten Monokini eine verdammt gute Figur.(Bild: instagram.com/keleighteller)

Mit dabei waren unter anderem auch Chace Crawford und Miles Teller, dessen Ehefrau Keleigh munter sexy Schnappschüsse von Dobrev auf Instagram veröffentlichte. Ganz so, als wollten sich die beiden Beautys ein wenig an dem Ex-Verlobten der Serien-Schönheit rächen wollen. 

„Rache-Romanze“ mit Efron?
Und nicht nur in Sachen heißer Bikini-Posen scheint Dobrev ihrem Ex eins auszuwischen wollen. Denn wie die „Daily Mail“ berichtete, genieße die 36-Jährige an Bord der Promi-Jacht auch eine kleine „Rache-Romanze“ mit Ex-„High School Musical“-Darsteller Zac Efron.

Bilder, die die Zeitung veröffentlichte, zeigen die beiden Schauspieler beim Sonnenbaden und Planschen im Meer jedenfalls sehr vertraut und gut gelaunt. Ob aus diesem Flirt womöglich mehr werden kann?

Lesen Sie auch:
„Vampire Diaries“-Star Nina Dobrev und Snowboarder Shaun White haben sich verlobt.
„Hallo Verlobter“
Nina Dobrev und Shaun White haben sich verlobt
31.10.2024
Nach Horror-Crash:
Nina Dobrev kämpft sich zurück – die Angst bleibt!
21.03.2025

Darum zerbrach Verlobung
Wie das „People“-Magazin berichtete, hätten Dobrev und White sich getrennt, weil sie unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft hatten. Während die Schauspielerin endlich heiraten und Kinder kriegen wollte, habe ihr Verlobter bei diesem Thema noch gezögert. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Nina Dobrev
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.507 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.613 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
132.270 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1612 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1243 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1031 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Society International
Super hot im Urlaub
Nina Dobrev zeigt ihrem Ex, was ihm entgeht
„Habe etwas Angst“
Roberts fühlt sich von diesem Star eingeschüchtert
Feuchtfröhliches Fest
Uuuups! Klum verpasst sich unfreiwillig Bierdusche
„Guck immer noch nach“
Bohlen vergisst oft Text von „Cheri, Cheri Lady“
Verleumdungsklage
Fotos sollen Brigitte Macrons Geschlecht belegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf