Nina Dobrev und Shaun White haben sich verlobt

Statt Wintour gab es Verlobung

Laut der Zeitschrift „Vogue“ machte White der Schauspielerin den Antrag mit einem Diamantring in einem New Yorker Restaurant. Um Dobrev zu überraschen, hatte er eine Einladung an sie schicken lassen, dass sie dort angeblich die „Vogue“-Chefin Anna Wintour zu einem Dinner treffen werde. Stattdessen warteten in dem leeren Restaurant White und ein Fotograf.