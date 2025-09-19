TV-Kommissare ermitteln in Adnet

Die ersten beiden Folgen zogen bei RTL und Servus TV ein Millionenpublikum an, die Fortsetzung der Fernsehkrimis „Alpentod“ war damit rasch beschlossene Sache. Die Dreharbeiten laufen bereits – und erneut steht Salzburg im Mittelpunkt des Filmgeschehens.
In den vergangenen Tagen machte der Tross rund um die Produktionsfirma Moonlight Entertainment Station im beschaulichen Adnet. Offiziell will man sich hierzu noch nicht äußern – die Bewohner Adnets bemerkten jedoch rasch: Rund um die Marmor-Steinbrüche tummelten sich die Filmleute, etliche Transporter und Pkw standen beim Parkplatz des Adneter Moors.
In den kommenden Tagen Wochen werden die Dreharbeiten in Kuchl, Hallein am Untersberg sowie am Dachstein fortgesetzt. Die Filmförderung des Landes Salzburgs unterstützt die Produktion.
Ex-Buhlschaft Veronika Ferres spielt in den neuen „Alpentod“-Episoden wieder die Ermittlerin Birgit Reincke. Unterstützung bekommt sie von Kriminalpolizist Jonas Becker (gespielt von Tim Oliver Schultz). Auch die ersten beiden Folgen wurden zum größten Teil im Salzburger Land gedreht. Wann die neuen Filme im TV laufen, ist noch unklar.
