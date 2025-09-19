TV-Kommissare ermitteln in Adnet

In den vergangenen Tagen machte der Tross rund um die Produktionsfirma Moonlight Entertainment Station im beschaulichen Adnet. Offiziell will man sich hierzu noch nicht äußern – die Bewohner Adnets bemerkten jedoch rasch: Rund um die Marmor-Steinbrüche tummelten sich die Filmleute, etliche Transporter und Pkw standen beim Parkplatz des Adneter Moors.