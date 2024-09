„Alpentod“: Neue Krimi-Reihe mit Veronika Ferres

ServusTV setzt im Bereich Fiction auf Expansion und dreht derzeit eine hochkarätig besetzte Krimi-Reihe. Ab Frühjahr 2025 wird Veronica Ferres in „Alpentod – Ein Bayern-Krimi“ als Ermittlerin in einer Hauptrolle zu sehen sein. An ihrer Seite agieren Tim Oliver Schultz („Systemfehler“, „Club der roten Bänder“) und Salka Weber („Deadlines“, „Oh Hell“). Das neue Ermittler-Trio verspricht spannende Dynamik und frischen Wind im Krimi-Genre.