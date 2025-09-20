Bregenz schafft es nicht aus dem tiefen Tal heraus

Bereits 16 Spiele sind die Bregenzer nun saisonübergreifend schon ohne Sieg in Liga zwei. Oft fehlte nicht viel, am Freitagabend beim 0:3 gegen Stripfing dagegen einiges. Und mit jedem weiteren Dämpfer schwindet der Glaube weiter – die nächsten Spiele werden immens wichtig.
Saisonübergreifend 16 Spiele ohne Sieg in der Liga, die Negativserie der Bregenzer hält weiter an. Mit dem 0:3 in Stripfing setzte es einen weiteren Tiefpunkt. Das Licht am Ende des Tunnels scheint in weiter Ferne. „Es ist nicht einfach im Moment. Wir spielen nicht schlecht, aber verlieren trotzdem. Wir haben augenscheinliche Dominanz bis ins zweite Drittel, aber danach fehlt es“, bedauert Mittelfeldmann Lars Nussbaumer. Darum liegen die Festspielstädter seit Saisonstart am Tabellenende, auch aufgrund des Dreipunkteabzugs wegen Lizenzverstößen aus der vergangenen Saison.
Keine Kanten
Viel fehlt nicht, ein Sieg würde schon viel verändern. Aber den muss man sich erkämpfen. Und auch damit haben die Bregenzer derzeit ihre Probleme. Denn durch körperliche Kraft zeichnet sich der Kader nicht aus, wirkliche Kanten fehlen. „Die Mischung aus gepflegten und robusten Spielern stimmt nicht ganz bei uns“, wie es Nussbaumer ausdrückt. Was sich seit Mittelstürmer Daniel Nussbaumer verletzt fehlt, noch mehr bemerkbar macht.
Momentan läuft alles gegen die Bregenzer. Und jeder neue Dämpfer hemmt der Glaube an einen Sieg weiter. Darum werden die nächsten Spiele gegen Austria Salzburg und Sturm II immens wichtig.
