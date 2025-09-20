Bregenz schafft es nicht aus dem tiefen Tal heraus

Saisonübergreifend 16 Spiele ohne Sieg in der Liga, die Negativserie der Bregenzer hält weiter an. Mit dem 0:3 in Stripfing setzte es einen weiteren Tiefpunkt. Das Licht am Ende des Tunnels scheint in weiter Ferne. „Es ist nicht einfach im Moment. Wir spielen nicht schlecht, aber verlieren trotzdem. Wir haben augenscheinliche Dominanz bis ins zweite Drittel, aber danach fehlt es“, bedauert Mittelfeldmann Lars Nussbaumer. Darum liegen die Festspielstädter seit Saisonstart am Tabellenende, auch aufgrund des Dreipunkteabzugs wegen Lizenzverstößen aus der vergangenen Saison.