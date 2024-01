Zwei ausgestorbene Tierrassen wieder heimisch

Unauffälliges Aussehen

Im Frühjahr 2022 konnte schließlich zum ersten Mal eine Wildkatze in Vorarlberg nachgewiesen werden. Insgesamt wurden in den vergangenen beiden Jahren drei verschiedene Exemplare bestätigt. Dies sind somit die ersten gesicherten genetischen Nachweise frei lebender Wildkatzen in Vorarlberg. Die Europäische Wildkatze ist eine der seltensten und unbekanntesten heimischen Säugetierarten. Der Wissensstand über das Tier in Österreich ist dürftig, einerseits, weil es im Verborgenen lebt, andererseits wohl auch deshalb, weil es so unauffällig aussieht.