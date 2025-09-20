Fußgänger in Vorarlberg auf Gehsteig angefahren
Hund gestreichelt
Gerade, als ein Fußgänger in Vorarlberg am Freitag einen Hund streicheln wollte, wurde er von einem Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Der Mann musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gefahren werden.
Ein 31-jähriger Fußgänger ist am Freitag in Lustenau auf einem Gehsteig an der Rotkreuzstraße von einem Auto angefahren worden. Er war in die Hocke gegangen, um einen Hund zu streicheln, als er von hinten von dem Fahrzeug erfasst wurde, so die Polizei.
Der Mann stürzte nach vorn und wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Der Lenker beging Fahrerflucht. Beim Unfallauto könnte es sich um einen Audi Kombi handeln. Die Polizei ersuchte um Hinweise.
