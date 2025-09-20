Legendäres Bockbierfest zieht tausende Besucher an

Am Freitag wurde Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner höchstpersönlich die ehrenvolle Aufgabe zuteil, das erste Bockbierfass anzuschlagen. Zahlreiche Promis aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ließen sich das Event nicht entgehen und genossen den ersten Schluck des frisch gezapften Bocks. So sah man auf den Bierbänken etwa Wirtschaftsbund-Direktor Christoph Thoma, Alpenstädtle-Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch und Stadtrat Cenk Dogan. Mit dabei, wenn auch nicht in Lederhosen: Abt Vinzenz Wohlwend aus der Mehrerau, der sich mit Braumeister Luca Dobler austauschte.