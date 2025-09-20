Vorteilswelt
Ufm Beasa

Legendäres Bockbierfest zieht tausende Besucher an

Vorarlberg
20.09.2025 16:55
Klare Chefsache: Landeshauptmann Markus Wallner beim Fassanstich beim Bockbierfest der Brauerei ...
Klare Chefsache: Landeshauptmann Markus Wallner beim Fassanstich beim Bockbierfest der Brauerei Frastanzer.(Bild: Mathis Fotografie)

Jede Menge Bier und gute Laune: Beim Frastanzer Bockbierfest war nicht nur Landeshautmann Markus Wallner in bester Stimmung. Das Event hat bereits Kultstatus – wie auch die omnipräsenten „Drei Schwestern“.  

Das legendäre Bockbierfest geht dieses Wochenende in Frastanz über die Bühne: 20.000 Besucher, 25.000 Liter Bier – und dazwischen eine Direktleitung in die Brauerei Frastanzer – das sind die Hauptzutaten, die diese Fete zum Abheben bringen.

Tausende Besucher zieht das Bockbierfest in Frastanz Jahr für Jahr an – auch heuer ist keine ...
Tausende Besucher zieht das Bockbierfest in Frastanz Jahr für Jahr an – auch heuer ist keine Ausnahme.(Bild: Mathis Fotografie)

Am Freitag wurde Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner höchstpersönlich die ehrenvolle Aufgabe zuteil, das erste Bockbierfass anzuschlagen. Zahlreiche Promis aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ließen sich das Event nicht entgehen und genossen den ersten Schluck des frisch gezapften Bocks. So sah man auf den Bierbänken etwa Wirtschaftsbund-Direktor Christoph Thoma, Alpenstädtle-Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch und Stadtrat Cenk Dogan. Mit dabei, wenn auch nicht in Lederhosen: Abt Vinzenz Wohlwend aus der Mehrerau, der sich mit Braumeister Luca Dobler austauschte.

Lampert & Lampert: Andreas Lampert und Thomas Lampert feierten am Freitag in Frastanz mit.
Lampert & Lampert: Andreas Lampert und Thomas Lampert feierten am Freitag in Frastanz mit.(Bild: Mathis Fotografie)
Auf den Bierbänken sah man unter anderem die Alpenstädtle-Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch, ...
Auf den Bierbänken sah man unter anderem die Alpenstädtle-Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch, den Wirtschaftsbund-Direktor Christoph Thoma und Stadtrat Cenk Dogan.(Bild: Mathis Fotografie)
Gesungen und getanzt wurde unter anderem von „Lesanka" und „igspielt".
Gesungen und getanzt wurde unter anderem von „Lesanka“ und „igspielt“.(Bild: Mathis Fotografie)
Martin Koch mit Abt Wohlwend und Luca Dobler – gemeinsam mit den „Drei Schwestern" der Brauerei.
Martin Koch mit Abt Wohlwend und Luca Dobler – gemeinsam mit den „Drei Schwestern“ der Brauerei.(Bild: Mathis Fotografie)
Nüziders-Bürgermeister Florian Themeßl-Huber samt Gattin.
Nüziders-Bürgermeister Florian Themeßl-Huber samt Gattin.(Bild: Mathis Fotografie)
Bürgermeister Guido Flatz aus Doren mit Abgeordneter Julia Berchtold und Sonja Wallner.
Bürgermeister Guido Flatz aus Doren mit Abgeordneter Julia Berchtold und Sonja Wallner.(Bild: Mathis Fotografie)

Im traditionellen Wiesn-Outfit zeigte sich dagegen Thomas Lampert, seines Zeichens Bürgermeister von Göfis – übrigens gemeinsam mit seinem Namensvetter und AK-Direktor Andreas Lampert. Die alles vereinende Kraft hinter dem Bockbierfest waren natürlich auch heuer wieder die „Drei Schwestern“: blond, jung und gut gelaunt wie eh und je – manche Menschen altern einfach nicht! Auch heute wird in Frastanz noch gefeiert.

Vorarlberg
