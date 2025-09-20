Legendäres Bockbierfest zieht tausende Besucher an

Jede Menge Bier und gute Laune: Beim Frastanzer Bockbierfest war nicht nur Landeshautmann Markus Wallner in bester Stimmung. Das Event hat bereits Kultstatus – wie auch die omnipräsenten „Drei Schwestern“.
Das legendäre Bockbierfest geht dieses Wochenende in Frastanz über die Bühne: 20.000 Besucher, 25.000 Liter Bier – und dazwischen eine Direktleitung in die Brauerei Frastanzer – das sind die Hauptzutaten, die diese Fete zum Abheben bringen.
Am Freitag wurde Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner höchstpersönlich die ehrenvolle Aufgabe zuteil, das erste Bockbierfass anzuschlagen. Zahlreiche Promis aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ließen sich das Event nicht entgehen und genossen den ersten Schluck des frisch gezapften Bocks. So sah man auf den Bierbänken etwa Wirtschaftsbund-Direktor Christoph Thoma, Alpenstädtle-Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch und Stadtrat Cenk Dogan. Mit dabei, wenn auch nicht in Lederhosen: Abt Vinzenz Wohlwend aus der Mehrerau, der sich mit Braumeister Luca Dobler austauschte.
Im traditionellen Wiesn-Outfit zeigte sich dagegen Thomas Lampert, seines Zeichens Bürgermeister von Göfis – übrigens gemeinsam mit seinem Namensvetter und AK-Direktor Andreas Lampert. Die alles vereinende Kraft hinter dem Bockbierfest waren natürlich auch heuer wieder die „Drei Schwestern“: blond, jung und gut gelaunt wie eh und je – manche Menschen altern einfach nicht! Auch heute wird in Frastanz noch gefeiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.