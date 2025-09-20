5:1-Triumph! Wacker fegt Lustenau vom Platz

Eine klare Angelegenheit war das Aufsteigerduell zwischen dem FC Lustenau und Wacker Innsbruck. Bei herrlichen Bedingungen fertigten die Tiroler die Vorarlberger auswärts mit 5:1 ab. Als Belohnung gab es für die Siller-Elf die Tabellenführung der Westliga. Im Video gibt es die Highlights der Partie.