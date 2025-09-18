Wahlwerbung: Tadel für FPÖ, vor allem aber für ÖVP

Scharfe Kritik an ÖVP

Die ÖVP gab am Papier knapp 982.000 Euro aus und blieb damit formal unter der Grenze. Der Rechnungshof konnte jedoch nicht ausschließen, dass weitere Kosten – etwa für eine anschließende Bezirkstour – hätten berücksichtigt werden müssen. Eine exakte Bewertung sei mangels vollständiger Angaben nicht möglich. RH-Direktor Heinz Drobesch und seinen Prüfern stach vor allem ein Detail ins Auge: Die große Auftaktveranstaltung in der Grazer Messe wurde von der ÖVP nicht für Wahlwerbekosten verbucht. „Das ist schon ein starkes Stück“, kommentiert Drobesch diese Entscheidung. Hätte man die Kosten für diese Veranstaltung mitgerechnet, hätte auch die ÖVP die vorgeschriebene Obergrenze gesprengt.