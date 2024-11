Auftakt in Graz: Steirische ÖVP startet Turbo-Tour

Die steirische ÖVP baute die Grazer Messehalle Montagabend kurzerhand in eine Wahlkampfarena um, in der Parteichef Christopher Drexler – begleitet von Pauken und Trompeten und gefolgt von den anderen schwarzen Landtagskandidaten – in den Ring stieg. Damit wurde die „Steiermarktour“ eingeläutet, also der Auftakt zum Intensiv-Wahlmatch. Bis Sonntag will der Landeshauptmann alle steirischen Bezirke besuchen – eine Turbo-Tour sozusagen.