Telefonterror ohne Ende: Stalker zeigt keine Reue

Weil sie sich „entliebt“ hatte, machte die Frau (40) nach 16 Jahren Beziehung im Oktober 2024 Schluss und zog mit den gemeinsamen vier Kindern zu ihrer Mutter in den Bezirk Mattersburg. Der Ex-Partner (37) wollte und konnte das nicht akzeptieren. „Ich habe das alles gemacht, weil ich um sie gekämpft habe. Und weil sie mir Hoffnung gegeben hat, dass das Aus nicht endgültig ist“, sagte der Burgenländer beim Prozess am Landesgericht in Eisenstadt, wo er sich wegen beharrlicher Verfolgung und Nötigung zu verantworten hatte