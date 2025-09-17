US-Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt

Warum der Zinsschritt lange auf sich warten ließ

Die Notenbank hatte den ersten Zinsschritt nach unten im laufenden Jahr auf die lange Bank geschoben, da sie sich zunächst ein Bild von den Folgen der von Trump betriebenen Zollpolitik auf Wirtschaft und Inflation machen wollte. Nach einer markanten Eintrübung des Arbeitsmarkts stellte Powell jüngst jedoch die Signale auf Zinssenkung. Diese ist nun vollzogen. Die Entscheidung drückte den Dollar und half den US-Aktienmärkten auf die Beine.