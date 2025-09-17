ÖFB-Cup: SV Oberwart gegen Rapid – ab 19 Uhr LIVE

Bisher stehen in der Liga fünf Siege in sechs Partien zu Buche. Zum Cup-Auftakt rangen die Grün-Weißen vor mehr als 15.000 Zuschauern Wacker Innsbruck auswärts mit 1:0 nieder. „Wie schon in der ersten Runde in Innsbruck erwartet uns auch in Oberwart ein volles Haus und ein Fußballfest“, sagte Stöger. „Wir wollen natürlich weiterkommen und sind uns unserer Favoritenrolle bewusst. Der werden wir nur gerecht werden, wenn wir die Aufgabe so angehen wie die letzten Partien in der Liga.“