Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier im Liveticker

ÖFB-Cup: SV Oberwart gegen Rapid – ab 19 Uhr LIVE

Fußball National
17.09.2025 05:05
Rapid-Coach Peter Stöger
Rapid-Coach Peter Stöger(Bild: GEPA)

2. Runde im ÖFB-Cup: Der SK Rapid muss beim SV Oberwart ran. Wir berichten ab 19 Uhr LIVE – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Der SK Rapid will sich auch in der zweiten ÖFB-Cup-Runde nicht bremsen lassen. Der im nationalen Geschäft noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer gastiert heute (19.00 Uhr) beim Regionalligisten SV Oberwart. Die Partie ist mit 6.000 Zuschauern ausverkauft. Volksfeststimmung ist auch in Röthis zu erwarten. Dort empfängt der Tabellenführer der viertklassigen Vorarlberger Eliteliga um 17.00 Uhr Bundesliga-Meister Sturm Graz.

  Rapid träumt nach dem gelungenen Start unter Neo-Trainer Peter Stöger vom Ende seiner Titel-Durststrecke. Meister waren die Hütteldorfer zuletzt 2008, den Cup haben sie seit 1995 nicht mehr gewonnen. „Meisterschaft und Cup sind unsere wichtigsten Bewerbe, über die wir uns wieder für einen europäischen Bewerb qualifizieren können“, betonte Stöger.

Lesen Sie auch:
Nach dem Volltreffer im Spiel gegen die WSG Tirol hatte Rapid-Trainer Peter Stöger lange „ein ...
Krone Plus Logo
„Dumpfes Gefühl“
Fans in Sorge: „Peter, wie geht es deinem Kopf?“
16.09.2025
Die Highlights
Stöger-Schreck und Rapid-Show – hier im Video
15.09.2025
Grün-weiße Bestmarke
Rapid: Neuer Startrekord von Trainer Peter Stöger!
15.09.2025
Brille verloren
Autsch! Stöger bekommt Pressball ins Gesicht
14.09.2025

  Bisher stehen in der Liga fünf Siege in sechs Partien zu Buche. Zum Cup-Auftakt rangen die Grün-Weißen vor mehr als 15.000 Zuschauern Wacker Innsbruck auswärts mit 1:0 nieder. „Wie schon in der ersten Runde in Innsbruck erwartet uns auch in Oberwart ein volles Haus und ein Fußballfest“, sagte Stöger. „Wir wollen natürlich weiterkommen und sind uns unserer Favoritenrolle bewusst. Der werden wir nur gerecht werden, wenn wir die Aufgabe so angehen wie die letzten Partien in der Liga.“

Stripfing als Warnung
Seine Startelf dürfte Stöger an einigen Positionen verändern. „Aber ich bin kein Freund von extrem großen Rotationen“, betonte der Ex-Internationale. Flügelflitzer Petter Nosa Dahl steht laut Rapid-Angaben nach seinen muskulären Problemen zwar kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining, dürfte aber ebenso noch kein Thema sein wie Innenverteidiger Jakob Schöller.

Vergangene Saison waren die Hütteldorfer im Cup-Achtelfinale mit einer Rotationself an Zweitligist SV Stripfing (1:2) gescheitert. Das Team von Trainer Robert Klauß war damals zuvor elf Pflichtspiele ungeschlagen gewesen. Ein böses Erwachen soll es im Burgenland diesmal nicht geben. Das mit einer Natur- und Zusatztribünen erweiterte Informstadion ist seit mehr als einer Woche ausverkauft. 1.000 Rapid-Fans füllen alleine den Auswärtssektor.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
155.615 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
125.192 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
112.555 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2923 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1759 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1635 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Fußball National
ÖFB-Cup auf krone.tv
Sturm gegen Röthis – ab 16.45 Uhr im LIVESTREAM
Hier im Liveticker
ÖFB-Cup: SV Oberwart gegen Rapid – ab 19 Uhr LIVE
Legende in der Hofburg
Prohaska und Bundespräsident führen „Haar-Schmäh“
Nachholpartie
WAC spaziert locker ins Cup-Achtelfinale
Krone Plus Logo
Cup-Hit auf Krone.TV
Sturm: Ohne Stammspieler – aber mit gutem Omen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf