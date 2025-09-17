ÖFB-Cup: SV Oberwart gegen Rapid – ab 19 Uhr LIVE

2. Runde im ÖFB-Cup: Der SK Rapid muss beim SV Oberwart ran. Wir berichten ab 19 Uhr LIVE – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der SK Rapid will sich auch in der zweiten ÖFB-Cup-Runde nicht bremsen lassen. Der im nationalen Geschäft noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer gastiert heute (19.00 Uhr) beim Regionalligisten SV Oberwart. Die Partie ist mit 6.000 Zuschauern ausverkauft. Volksfeststimmung ist auch in Röthis zu erwarten. Dort empfängt der Tabellenführer der viertklassigen Vorarlberger Eliteliga um 17.00 Uhr Bundesliga-Meister Sturm Graz.
Rapid träumt nach dem gelungenen Start unter Neo-Trainer Peter Stöger vom Ende seiner Titel-Durststrecke. Meister waren die Hütteldorfer zuletzt 2008, den Cup haben sie seit 1995 nicht mehr gewonnen. „Meisterschaft und Cup sind unsere wichtigsten Bewerbe, über die wir uns wieder für einen europäischen Bewerb qualifizieren können“, betonte Stöger.
Bisher stehen in der Liga fünf Siege in sechs Partien zu Buche. Zum Cup-Auftakt rangen die Grün-Weißen vor mehr als 15.000 Zuschauern Wacker Innsbruck auswärts mit 1:0 nieder. „Wie schon in der ersten Runde in Innsbruck erwartet uns auch in Oberwart ein volles Haus und ein Fußballfest“, sagte Stöger. „Wir wollen natürlich weiterkommen und sind uns unserer Favoritenrolle bewusst. Der werden wir nur gerecht werden, wenn wir die Aufgabe so angehen wie die letzten Partien in der Liga.“
Stripfing als Warnung
Seine Startelf dürfte Stöger an einigen Positionen verändern. „Aber ich bin kein Freund von extrem großen Rotationen“, betonte der Ex-Internationale. Flügelflitzer Petter Nosa Dahl steht laut Rapid-Angaben nach seinen muskulären Problemen zwar kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining, dürfte aber ebenso noch kein Thema sein wie Innenverteidiger Jakob Schöller.
Vergangene Saison waren die Hütteldorfer im Cup-Achtelfinale mit einer Rotationself an Zweitligist SV Stripfing (1:2) gescheitert. Das Team von Trainer Robert Klauß war damals zuvor elf Pflichtspiele ungeschlagen gewesen. Ein böses Erwachen soll es im Burgenland diesmal nicht geben. Das mit einer Natur- und Zusatztribünen erweiterte Informstadion ist seit mehr als einer Woche ausverkauft. 1.000 Rapid-Fans füllen alleine den Auswärtssektor.
