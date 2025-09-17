Finale bei „Downton Abbey“: Pures Schauvergnügen

Simon Curtis, der bereits den Kinofilm „Downton Abbey II: Eine neue Ära“ (2022) realisierte, nahm für das große Finale erneut auf dem Regiestuhl Platz. Und er weiß einmal mehr herrliche Ego-Dramen vor prachtvoller Kulisse in Szene zu setzen. Natürlich profitiert die De-Luxe-Soap erneut von der eingespielten Symbiose dieses uns präsentierten Zweiklassensystems zwischen Beletage und Untergeschoß samt Küche, wobei der im Film durchaus amikale Ton zwischen Herrschaft und Bediensteten sicher nicht den rigiden Hierarchien in Adelshäusern dieser Zeit entsprach. Der Grund aber, warum uns das fantastische Ensemble in diversen Serien-Staffeln und auch auf der Kinoleinwand so ans Herz wuchs, ist das unbedingte Bemühen von Drehbuchmagier Julian Fellows („Gosford Park“), seines Zeichens selbst Baron und Schöpfer der „Downton Abbey“-Saga, faktisch jedem Filmcharakter zu seinem besonderen Auftritt zu verhelfen – und sich nicht nur auf die visuelle Opulenz des Drehorts zu verlassen.