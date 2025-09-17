Doch keine Skybar für die Erbsen-Siedlung der OSG

„Unterm Strich waren die Wohneinheiten in den Silos einfach zu teuer“, erklärt Kollar. Und auch, wenn er selbst es schade findet, die Wohnungen, die dort jetzt gebaut werden – 56 Stück in drei Wohnblöcken – sind um 30 bis 35 Prozent billiger, als die Silo-Variante und werden wohl schnell Abnehmer finden.